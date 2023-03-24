دورة ميامي: جابر تودع من مباراتها الاولى وروبليف الى الدور الثالث

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الروسي أندري روبليف خلال مباراته ضد الاميركي جاي جاي وولف في الدور الثاني من دورة ميامي للماسترز في كرة المضرب في 24 آذار/مارس 2023

ميامي (أ ف ب) – ودّعت التونسية أنس جابر، المصنفة خامسة عالميًا، دورة ميامي للألف في كرة المضرب من مباراتها الاولى، بخسارتها أمام الروسية فارفارا غراتشيفا (54) بنتيجة ساحقة 2-6، 2-6 في الدور الثاني، فيما عبر الروسي أندري روبليف السابع عالميًا الى الدور الثالث.

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بعد عام 2022 مميز شهد وصولها الى نهائيين في البطولات الاربع الكبرى بالاضافة الى تحقيقها أول لقب في دورات الألف في مدريد، تستمر معاناة جابر في 2023.

استهلت العام في المركز الثاني في التصنيف العالمي لكنها خرجت من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة وغابت بعدها عن الملاعب بسبب الإصابة حتى دورة إنديان ويلز للألف عندما خرجت من الدور الثالث، لتخسر المركز الرابع في التصنيف وتتراجع للخامس مطلع الاسبوع الحالي.

وبعد الخيبة في كاليفورينا، أملت أن تحسن نتيجتها في الساحل الآخر من الولايات المتحدة في ميامي، لكنها خرجت من الامتحان الاول مع إعفاء المصنفين والمصنفات الاوائل من الدور الاول.

وثأرت غراتشيفا من جابر التي أسقطتها في الدور الـ32 من دورة مدريد العام الماضي في طريق التونسية الى لقبها الاول في دورات الالف.

لدى الرجال، تأهل روبليف الى الدور الثالث بفوزه على الاميركي جاي جاي وولف الخمسين عالميًا 7-6 (7/3)، 6-4.

ويبحث روبليف عن لقب أول في العام الحالي بعد وصوله الى نهائي دورة دبي عندما سقط أمام مواطنه دانييل مدفيديف.

وتعرّض الروسي لكسر في الشوط الاول من المباراة وكان متأخرًا معظم فترات المجموعة الاولى، قبل أن يرد الكسر في الوقت المناسب ليعادل 5-5 ويحسم لاحقًا شوط كسر التعادل.

وحمل روبليف الزخم معه الى المجموعة الثانية حيث كان كسر واحد للارسال في الشوط السابع كافيًا لحسم الامور في صالحه.

وقال بعد الفوز "إنه شعور رائع، لأنني لم أكن أعرف ماذا أتوقع وكانت أول مباراة لي هنا. لم يكن لدي الكثير من الوقت للتكيف. أعلم أنه خطير ويمكنه اللعب بشكل جيد وهو عدواني كثيرًا".

ويلعب تاليًا مع الفرنسي أوغو أومبير او الصربي ميومير كيسمانوفيتش.

كما تأهل الايطالي يانيك سينر الحادي عشر بفوزه على الصربي لاسلو دييري (58) بنتيجة 6-4، 6-2 على أن يلعب مع البلغاري غريغو ديميتروف أو الالماني يان-لينارد شتروف.

وتأهل الكندي دينيس شابوفالوف الى الدور الثالث على حساب الارجنتيني غيدو بييا بصعوبة 6-3، 6-3، 6-3 والفنلندي إميل روسوفوري ضد الاسباني روبرتو باوتيستا أوغوت 6-4، 7-6 (7/5).

© 2023 AFP