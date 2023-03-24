فوربس تصنّف فريق يانكيز الأكثر قيمة في دوري البيسبول الأميركي بـ 7.1 مليار دولار

نيويورك (أ ف ب) – حافظ فريق نيويورك يانكيز على المركز الأول ضمن قائمة الأندية الاكثر قيمة في الدوري الأميركي للبيسبول بـ 7.1 مليار دولار بزيادة 18 في المئة عن العام الماضي، حسب ما ذكرت مجلة فوربس الخميس.

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وصدرت القائمة السنوية لأغنى أندية البيسبول قبل أسبوع من بداية الموسم الجديد، وأظهرت يانكيز على قمة 30 نادياً كما دأبت العادة كل عام منذ أن بدأت فوربس في اعتماد التصنيف السنوي في كانون الأول/ديسمبر 1998.

وعزز يانكيز قيمته المالية بين الأندية الرياضية جمعاء في المركز الرابع على لائحة فوربس بفضل الأرقام المالية الجديدة التي عززت من قيمته السابقة البالغة 6 مليار دولار، فيما قُدرت قيمة فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية الذي يتصدر قائمة أغنى الأندية الرياضية، بـ 8 مليار دولار قبل ستة أشهر.

وادرج نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم في المركز التاسع عشر في أيلول/سبتمبر الماضي من قبل فوربس بقيمة 4.6 مليار دولار، في حين تشير الارقام الحالية للنادي ارتفاع قيمته لتبلغ 5.5 مليار دولار، وهو سعر قياسي لنادٍ رياضي في حال شرائه بهذا المبلغ من قبل الراغبين بامتلاكه (يتنافس حالياً على شرائه كونسورتيوم قطري يقوده الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والملياردير البريطاني جيم راتكليف).

وارتفع متوسط قيمة الأندية المشاركة في الدوري الأميركي للبيسبول بنسبة 12 في المئة إلى 2.32 مليار دولار بعد أن قفزت إيرادات الدوري بنسبة 7.8 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 10.3 مليار دولار في عام 2022، وفقاً لفوربس.

كما ارتفعت إيرادات التذاكر بنسبة 64 في المئة إلى 2.4 مليار دولار بينما انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 20 في المئة عن الموسم السابق إلى متوسط 17.7 مليون دولار لكل فريق، مع ارتفاع تكاليف اللاعبين 135 في المئة إلى 5.2 مليار دولار، حسب ما ذكرت فوربس.

ويستفيد فريق يانكيز من امتلاك أكبر شبكة تلفزيونية رياضية إقليمية في الولايات المتحدة.

وأعاق نزاع حول رسوم حقوق الشبكة الرياضية الإقليمية بين فريقي واشنطن ناشيونالز وبالتيمور أوريولز عملية بيع محتملة لناشيونالز والذي قدّرت فوربس قيمته بـ 2 مليار دولار، ليحتل المركز السادس عشر.

واحتل لوس أنجليس دودجرز المرتبة الثانية في قائمة الأكثر قيمة في دوري البيسبول مع 4.8 مليار دولار، يليه بوسطن ريد سوكس (4.5) وشيكاغو كابز (4.1)، وسان فرانسيسكو دجاينتس (3.7)، ونيويورك ميتس (2.9) ولوس أنجليس أينجيلز (2.7).

وجاء فريق ميامي مارلينز في أسفل القائمة بقيمة مليار دولار، فيما احتل فريق أوكلاند أثلتيك، مع الأخذ في الاعتبار انتقاله إلى لاس فيغاس، المركز 29 (1.18). وبلغت قيمة سينسيناتي ريدز 1.19 مليار دولار وكانساس سيتي رويّلز 1.2 مليار دولار.

© 2023 AFP