مدرب اسكتلندا كلارك يمدد عقده حتى 2026

مدرب اسكتلندا ستيف كلارك خلال مباراة في دوري الامم الاوروبية في غلاسكو في 21 ايلول/سبتمبر 2022.

لندن (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم تمديد عقد مدرب منتخب بلاده ستيف كلارك حتى عام 2026 ومونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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وقال المدير العالم للاتحاد الاسكتلندي ايان ماكسويل "لقد وحَّد ستيف الأمة وراء منتخب حقق نتائج. كان من المهم أن نظهر له التزامنا وأن نؤكد الاستمرارية التي كانت مفتاحًا أساسيًا لتطورنا خلال السنوات الأربع الماضية".

وأضاف أن هذا القرار كان "من أبسط" القرارات التي اتخذها الاتحاد الاسكتلندي.

وسيتولى المدير الفني البالغ من العمر 59 عامًا والذي سيبدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024 ضد قبرص السبت قبل أن يستقبل إسبانيا بعد ثلاثة أيام، مهمة قيادة منتخب بلاده إلى النهائيات القارية المقررة في ألمانيا.

وارتفعت أسهم كلارك على رأس الادارة الفنية للمنتخب الاسكتلندي بعدما قاده الى النسخة الاخيرة للنهائيات القارية عام 2021، واضعًا حدًا لغياب اسكتلندا عن البطولات الكبرى للمرة الاولى منذ مونديال فرنسا عام 1998.

وقال المدرب السابق لوست بروميتش ألبيون وريدينغ الإنكليزيين إنه "فخور" بتمديد فترة ولايته في قيادة اسكتلندا التي استلمها للمرة الاولى عام 2019.

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