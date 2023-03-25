تصفيات أوروبا 2024: اسبانيا تفتتح صفحة جديدة بفوز كبير على النروج

© كريستينا كويكلر / ا ف ب

مهاجم إسبانيا داني أولمو (إلى اليسار) وزميله غافي بعد تسجيله هدف السبق في مرمى النروج ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 في المجموعة الأولى في ملقة في 25 آذار/مارس 2023

ملقة (إسبانيا) (أ ف ب) – افتتح المنتخب الاسباني صفحة جديدة بعد مغامرته المخيبة في مونديال قطر 2022 واستهل حملته في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 بفوز كبير على ضيفه النروج 3-صفر السبت، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

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وتدين اسبانيا بالنقاط الثلاث إلى لاعب لايبزيغ الألماني داني أولمو الذي سجل هدف السبق (13)، في سادس أهدافه الدولية، قبل أن يضيف البديل خوسيلو في مباراته الدولية الأولى هدفين في غضون ثوان معدودة من الوقت القاتل (84 و85).

ويتأهل مباشرة الى النهائيات المقررة صيف 2024 في ألمانيا بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إضافة الى ثلاثة منتخبات عبر دوري الأمم الأوروبية والبلد المضيف.

وبعدما خيّب منتخب "لا روخا" الآمال في مونديال قطر العام الماضي بخروجه من ثمن النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح صفر-3 بعد تعادلهما سلباً، افتتح المدرب الجديد لويس دي لا فوينتي (61 عاماً) الذي حلّ بدلاً من لويس إنريكي في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، صفحة جديدة في ملقة أمام النروج.

واستدعى دي لا فوينتي 23 لاعباً منهم 11 فقط خاضوا النسخة الاخيرة من نهائيات كأس العالم، معيداً إلى التشكيلة الحارس كيبا أريسابالاغا وناتشو فرنانديس وياغو أسباس وفابيان رويس.

-غياب هالاند للاصابة-

في المقابل، تفتقد النروج في أول مباراتين لها من التصفيات في إسبانيا وجورجيا لنجمها العملاق هداف مانشستر سيتي الانكليزي إرلينغ هالاند الذي تعرض لاصابة في فخذه.

افتتحت اسبانيا التسجيل بعد كرة وصلت إلى ألفارو موراتا ومنه إلى أليكس بادي الذي سيطر عليها ومررها بدوره أرضية من اليسار داخل المنطقة، قطعها أولمو بخارج قدمه اليمنى وسددها على يسار الحارس أوريان نيلان (13).

ولاحت أخطر فرص النروج في الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من ألكسندر سورلوث على الجهة اليمنى تابعها فريدريك أوشنس "على الطاير" حولها أريسابالاغا إلى ركنية (29).

وأهدر يريمي بينو بديل أولمو فرصة مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني بعدما سدد كرة داخل المنطقة بمحاذاة القائم عقب تمريرة من البديل الآخر دانيال سيبايوس (76)، قبل أن يضيف خوسيلو بعد ثلاث دقائق من نزله بديلاً لموراتا هدفين في دقيقة، الأول من رأسية (84) والثاني بقدمه اليسرى (85).

ويعود الفوز الأخير للنروج على "لا روخا" إلى 13 حزيران/يونيو 2000 بنتيجة 1-صفر في روتردام في مستهل مباريات كأس أوروبا.

وضمن المجموعة ذاتها بدأت اسكتلندا، وبطموح بلوغ النهائيات للمرة الثانية توالياً والرابعة فقط في تاريخها، مشوارها بشكل واعد بفوزها على ضيفتها قبرص 3-صفر.

وافتتحت اسكتلندا التسجيل في الدقيقة 21 عبر جون ماكغين (21)، ثم انتظرت حتى الثواني الأخيرة لحسم النقاط نهائياً بفضل البديل نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي سكوت ماكتوميناي الذي سجل الهدفين الثاني والثالث (87 و90+3).

وتصدرت اسبانيا المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع اسكتلندا، فيما احتلت جورجيا الغائبة عن هذه الجولة المركز الثالث أمام النروج وقبرص من دون نقاط.

كرواتيا تفرط بالفوز

وفي المجموعة الرابعة وفي مواجهة متجددة بين منتخبين التقيا في تصفيات كأس أوروبا 2020، فرط المنتخب الكرواتي، ثالث مونديال قطر 2022، بالفوز على ضيفه الويلزي بعدما تلقت شباكه هدف التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع.

وافتتحت كرواتيا التسجيل في الدقيقة 28 عبر أندري كراماريتش الذي تلاعب بنيكو وليامس بحنكة وتقدم قبل أن يطلق الكرة من مشارف المنطقة الى الزاوية اليسرى الأرضية لمرمى داني وورد.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الوقت بدل الضائع حين خطف البديل نايثن برودهيد التعادل بعد تمريرة رأسية من مريس ميفام (3+90).

وفشل المنتخب الكرواتي بالتالي في تكرار فوزه على أرضه في ذهاب تصفيات نهائيات 2020 بنتيجة 2-1، قبل أن يتعادلا إياباً 1-1 ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تأهل عنها المنتخبان والأول في الصدارة بفارق ثلاث نقاط.

وفي نفس المجموعة ورغم الأجواء العدائية في يريفان، تمكنت تركيا من حسم مواجهتها الحساسة سياسياً مع مضيفتها أرمينيا 2-1، في لقاء تخلفت خلاله بهدف سُجِلَ بالنيران الصديقة عبر مدافعها أوزان كاباك (10) قبل أن ترد بواسطة أوركون كوكتشو (34) وكريم أكتورك أوغلو (64).

-بداية قوية لسويسرا-

وفي المجموعة التاسعة، بدأت سويسرا حملتها نحو التأهل للنهائيات الكبرى السادسة توالياً بقوة، بفوزها الكاسح على "مضيفتها" بيلاروس 5-صفر.

ولم تغب سويسرا عن نهائيات كأس أوروبا منذ 2012 وعن كأس العالم منذ 2002 وتبدو مرشحة بقوة للحصول على إحدى بطاقتي المجموعة التاسعة الى نهائيات ألمانيا 2024، وقد أثبتت ذلك السبت في نوفي ساد الصربية حيث لعبت بيلاروس في الجولة الأولى بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووسط الحديث عن إمكانية استبعاد بيلاروس من التصفيات، على غرار ما حصل مع روسيا، ضرب السويسريون الذين بلغوا ربع نهائي نسخة 2020 وثمن نهائي مونديال قطر 2022، بقوة وحسموا النقاط الثلاث في نصف الساعة الأول بفضل ثلاثية ريناتو ستيفن (4 و17 و29)، قبل أن يضيف لاعب أرسنال الإنكليزي غرانيت تشاكا الرابع (62) والبديل زكي أمدوني الخامس (65) في الشوط الثاني.

ويأمل فريق المدرب مورات ياكين تأكيد هذه البداية القوية حين يتواجه الثلاثاء على أرضه مع إسرائيل المتعادلة السبت مع ضيفتها كوسوفو 1-1.

وتصدرت سويسرا المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن رومانيا الفائزة على أندورا المتواضعة 2-صفر، سجلهما دنيس مان (34) ودنيس أليبيك (49).

وشهدت المباراة طرد لاعب أندورا مارك ريبيس في الدقيقة 61.

© 2023 AFP