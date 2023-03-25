توخل كان "مندهشاً" من تواصل بايرن معه

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أوضح توماس توخل السبت أنه كان "مندهشاً تماماً" عندما تلقى مساء الثلاثاء اتصالاً من مسؤولي نادي بايرن ميونيخ لإبداء اهتمامهم بالتعاقد معه، بدلاً من المقال يوليان ناغلسمان.

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وقال توخل في مؤتمر صحافي بملعب "أليانز أرينا" أمام نحو 20 كاميرا نقل تلفزيوني "سواء كنتم تصدقونني أم لا، فقد كنت مندهشاً بعض الشيء في أول ثلاثين ثانية من محادثتنا الأولى. لم يكن لدي أي فكرة عمّا كنا نناقشه. أصبح من الواضح بسرعة أن الآمر كان عاجلاً".

وأضاف المدرّب الألماني الذي حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع تشلسي في العام 2021 "كنت مندهشاً تماماً. التوقيت كان مفاجئاً. لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق يوم الثلاثاء، لم يكن هناك أي اتصال من قبل".

وبعد فترة معقدة في الدوري مع ثلاثة تعادلات وهزيمتين وخمسة انتصارات فقط في آخر عشر مباريات، والتنازل عن الصدارة لصالح الغريم بوروسيا دورتموند، قرر بايرن الانفصال عن مدربه ناغلسمان الذي كان مرتبطاً معه بعقد حتى العام 2026، ليخلفه توخل بعقد حتى حزيران/يونيو 2025.

وكان توخل أقيل من تدريب تشلسي في أيلول/سبتمبر 2022 وأصبح حراً منذ ذلك الحين ويقيم في ميونيخ.

ويستلم توخل مهماته مع بايرن في منتصف فترة التوقف الدولية، ولن يتمكن من رؤية جميع لاعبيه حتى يوم الجمعة، حتى ولو أن أول حصة تدريبية له مجدولة يوم الاثنين.

وسيواجه توخل في أول مباراة له مع بايرن، ناديه السابق بوروسيا دورتموند في الأول من نيسان/أبريل في مباراة "كلاسيكر" حاسمة في الصراع على اللقب.

وقال توخل في هذا الصدد "إنها +ال+ مباراة في كرة القدم الألمانية. وهي تكتسب أهمية جديدة".

© 2023 AFP