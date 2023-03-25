جائزة البرتغال الكبرى: بانيايا يحرز سباق السبرينت الأول في تاريخ موتو جي بي

© باتريشيا دي ميلو موريرا / ا ف ب

أحرز دراج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا سباق السبرينت الأول في تاريخ بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي على حلبة بورتيماو البرتغالية في 25 آذار/مارس 2023

بورتيماو (البرتغال) (أ ف ب) – أحرز دراج دوكاتي الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، حامل اللقب، السبت سباق السبرينت الأول في تاريخ بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، وذلك في المرحلة الأولى من الموسم الجديد على حلبة بورتيماو البرتغالية.

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وتقدّم بانيايا على الإسبانيين خورخي مارتن (دوكاتي-بريماك) ومارك ماركيس بطل العالم ست مرات (هوندا).

وبفضل باكورة انتصاراته هذا الموسم في أول سباق سبرينت يقام في الفئة الأولى، تصدر الإيطالي ترتيب الدراجين وذلك قبل السباق الاعتيادي الأحد، وهو الأول من 21 جائزة كبرى في رقم قياسي تشهده البطولة.

في المقابل، فشل دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو، المتوج باللقب عام 2021، في الدخول ضمن جدول النقاط باحتلاله للمركز العاشر، خلف مواطنه يوهان زاركو (دوكاتي-بريماك) الذي حصد نقطتين بفضل احتلاله للمركز الثامن.

وانطلق ماركيس من المركز الاول إلا أن بطل العالم ست مرات في موتو جي بي لم ينجح في مقاومة محاولات دراجَي دوكاتي اللذين كان يلاحقانه كظله.

أقرّ دراج هوندا "بذلت الكثير من الطاقة، هناك 12 لفة فقط، لكننا قمنا بعمل رائع اليوم. غداً (الأحد) هو أهم سباق في نهاية الأسبوع، سيكون الأمر أكثر صعوبة".

كما شهد سباق السبرينت تصادماً قوياً بين الإيطاليين إينيا باستيانيني (دوكاتي) ولوكا ماريني (دوكاتي-في آر46)، حيث تم نقل الأوّل إلى المركز الطبي بسبب أوجاع في ذراعه اليمنى.

ويقام سباق سبرينت عشية السباق الرئيسي وسيمثل ما يعادل نصف مسافة الجائزة الكبرى الأحد. كما سيتم منح مع نهاية سباقات السبرينت نصف النقاط (12) التي تمنح للفائز في السباق الرئيس الأحد (25).

وستحدد شبكة انطلاق سباق الأحد وفقاً لنتائج تجارب صباح السبت، وبالتالي سينطلق ماركيس من المركز الأوّل للمرة الثانية على أمل أن يحقق انتصاره الأوّل في الفئة الملكة منذ خريف 2021 والـ 60 في مسيرته.

واحتفظ ماركيس بالصدارة بعد الانطلاق السبت من المركز الأول، متقدماً على بانيايا ومارتن وباستيانيني، فيما تراجع كوارتارارو للمركز الرابع عشر بعد انطلاقة سيئة.

وخسر ماركيس الصدارة في اللفة الثانية وتراجع للمركز الثالث خلف مارتن والمتصدر بانيايا الذي سرعان ما تنازل عن المركز الأول لمارتن في وقت بات ماركيس خامساً خلف البرتغالي ميغيل أوليفيرا (أبريليا) والأسترالي جاك ميلر (كاي تي أم).

خسر بعدها بانيايا المركز الثالث لصالح ميلر الذي بدأ بمطاردة مارتن متصدر السباق، وسط عجز الأخير عن الابتعاإ في المقدمة ما سمح للأسترالي بالوصول اليه وتجاوزه، إلا أنه رد وعاد الى الصدارة قبل لفتين على النهاية.

لكن في اللفة الأخيرة، اقتنص بانيايا الصدارة بعد خطأ ارتكبه مارتن الذي تراجع للمركز الثاني أمام ماركيس الذي تمكن العودة للمركز الثالث أمام ميلر.

© 2023 AFP