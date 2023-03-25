دورة ميامي: جابر تودع من مباراتها الاولى وألكاراس الى الدور الثالث

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التونسية أنس جابر في مباراتها ضد الروسية فارفارا غراتشيفا في الدور الثاني من دورة ميامي للألف في كرة المضرب في 24 آذار/مارس 2023

ميامي (أ ف ب) – ودّعت التونسية أنس جابر، المصنفة خامسة عالميًا، دورة ميامي للألف في كرة المضرب من مباراتها الاولى، بخسارتها أمام الروسية فارفارا غراتشيفا المتأهلة من التصفيات بنتيجة ساحقة 2-6، 2-6 في الدور الثاني الجمعة، فيما عبر الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميًا الى الدور الثالث بفوزه السهل على الارجنتيني فاكوندو باغنيس 6-0، 6-2.

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بعد عام 2022 مميز شهد وصولها الى نهائيين في البطولات الاربع الكبرى بالاضافة الى تحقيقها أول لقب في دورات الألف في مدريد، تستمر معاناة جابر في 2023.

استهلت العام في المركز الثاني في التصنيف العالمي لكنها خرجت من الدور الثاني لبطولة استراليا المفتوحة وغابت بعدها عن الملاعب بسبب جراحة في ركبتها حتى دورة إنديان ويلز للألف عندما خرجت من الدور الثالث، لتخسر المركز الرابع في التصنيف وتتراجع للخامس مطلع الاسبوع الحالي.

وبعد الخيبة في كاليفورينا، أملت في تحسين نتيجتها في الساحل الآخر من الولايات المتحدة في ميامي، لكنها خرجت من الامتحان الاول مع إعفاء المصنفين والمصنفات الاوائل من الدور الاول.

وثأرت غراتشيفا (54 عالميًا) من جابر التي أسقطتها في الدور الـ32 من دورة مدريد العام الماضي، في طريق التونسية الى لقبها الاول في دورات الالف.

كما ودعت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة خامسة أمام الرومانية سورانا كيرستيا 2-5 و3-6 التي كانت قد اقصتها من ثمن نهائي انديان ويلز.

وبعد أن أقصت البريطانية إيما رادوكانو من الدور الاول، عوّضت الكندية بيانكا أندرييسكو، حاملة لقب الولايات المتحدة المفتوحة 2019، تأخرها بمجموعة أمام اليونانية ماريا ساكاري العاشرة عالميًا لتفوز 5-7، 6-3، 6-4 في مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات.

وهي المرة الثالثة في ثلاث مواجهات بين اللاعبتين التي تنتهي المباراة بثلاث مجموعات لتفض الكندية الشراكة وتتفوق 2-1.

في المقابل، بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً ووصيفة انديان ويلز، الدور التالي بفوزها على الأميركية شيلبي رودجرز 6-4 و6-3.

وطلبت سابالينكا، المتوج في بطولة أستراليا مطلع السنة، وقتا طبيا مستقطعا لعلاج ساقها "سنرى كيف تتطور الأمور، آمل في جهوزيتي للمباراة المقبلة"، ضد التشيكية ماريا بوزكوفا (36).

ألكاراس بسهولة

لدى الرجال، تأهل ألكاراس حامل لقب دورة إنديان ويلز الاسبوع الماضي، بسهولة على حساب المخضرم باغنيس، ليضرب موعدًا مع الصربي دوشان لايوفيتش الفائز على الاميركي ماكسيم كريسي 6-4 و7-6 (7-2).

ويبحث ألكارس (19 عاماً) عن لقبه الثالث هذا الموسم بعد أن توج أيضًا بدورة بوينوس أيرس.

ألكاراس هو اللاعب الثاني فقط، خلف مواطنه الاسطورة رافايل نادال، في تاريخ اللعبة يفوز على الأقل بثلاث دورات للماسترز قبل أن يبلغ سن العشرين عامًا.

يسعى لتحقيق "ثنائية تحت الشمس" نادرة، علمًا أن قلة من اللاعبين نجحوا في الجمع في عام واحد بلقب أول دورتي ماسترز للألف (إنديان ويلز وميامي) واللتين تُعرفان بـ"دابل سانشاين" (ثنائية تحت الشمس).

قال ابن مدينة مورسيا "ليس سهلاً بداية دورة جديدة، فالظروف مختلفة. يجب أن أكون جاهزاً. ركّزت من البداية وأنا سعيد لطريقة لعبي".

وتأهل الروسي أندري روبليف السابع عالميًا الى الدور الثالث، بفوزه على الاميركي جاي جاي وولف الخمسين عالميًا 7-6 (7/3)، 6-4.

ويبحث روبليف عن لقب أول في العام الحالي بعد وصوله الى نهائي دورة دبي عندما سقط أمام مواطنه دانييل مدفيديف.

وتعرّض الروسي لكسر في الشوط الاول من المباراة وكان متأخرًا معظم فترات المجموعة الاولى، قبل أن يرد الكسر في الوقت المناسب ليعادل 5-5 ويحسم لاحقًا شوط كسر التعادل.

وحمل روبليف الزخم معه الى المجموعة الثانية حيث كان كسر واحد للارسال في الشوط السابع كافيًا لحسم الامور في صالحه.

وقال بعد الفوز "إنه شعور رائع، لأنني لم أكن أعرف ماذا أتوقع وكانت أول مباراة لي هنا. لم يكن لدي الكثير من الوقت للتكيف. أعلم أنه خطير ويمكنه اللعب بشكل جيد وهو عدواني كثيرًا".

ويلعب تاليًا مع الصربي ميومير كيتسمانوفيتش الفائز على الفرنسي أوغو أومبير 6-4 و6-7 (5-7) و7-6 (7-3).

كما تأهل الايطالي يانيك سينر الحادي عشر بفوزه على الصربي لاسلو دييري (58) بنتيجة 6-4، 6-2 على أن يلعب مع البلغاري غريغو ديميتروف الفائز على الالماني يان-لينارد شتروف 4-6 و7-6 (7-5) و6-4.

وتأهل الكندي دينيس شابوفالوف الى الدور الثالث على حساب الارجنتيني غيدو بييا بصعوبة 6-3، 6-3، 6-3 ليضرب موعدًا مع الاميركي تايلور فريتز العاشر الفائز على مواطنه إيميلو نافا 6-4، 6-1.

كما تأهل الفنلندي إميل روسوفوري على حساب الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت 6-4، 7-6 (7/5).

© 2023 AFP