مقتل جندي يمني في هجوم بمسيّرة حوثية في اليمن

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مقاتلون في صفوف المتمردين الحوثيين في صنعاء في 31 آذار/مارس 2022

دبي (أ ف ب) – قُتل جندي يمني وأصيب اثنان آخران السبت في هجوم بطائرة مسيّرة شنه المتمرّدون الحوثيون المدعومون من ايران في جنوب البلاد، وفق ما أفاد مسؤول حكومي وكالة فرانس برس.

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وأكد مصدر عسكري في مدينة تعز المحاصرة حصيلة الهجوم وهو الأحدث في النزاع الذي يشهده اليمن على الرغم من الجهود الدبلوماسية لوقف الصراع المستمر منذ العام 2014.

واستهدف الهجوم بطائرة مسيرة نقطة تفتيش عسكرية "قبل مرور موكب يضم وزير الدفاع اللواء محسن الداعري بمعية رئيس هيئة الاركان اللواء صغير بن عزيز اثناء توجههما الى مدينة تعز المحاصرة من ثلاثة جهات من قبل الحوثيين"، بحسب المسؤول الحكومي الذي طلب عدم كشف هويته.

وقال مسؤول أمني إن "محافظ تعز كان ضمن موكب الوزير وموكب رئيس هيئة الاركان ومعهم ضباط سعوديون من قيادة التحالف العربي لكن الاستهدافات تمت بنقطة تفتيش كان يتجمع فيها عسكريون لاستقبال الوفد".

وتخضع تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، لسيطرة الحكومة المدعومة من السعودية، لكنها محاصرة بالمتمردين الحوثيين الذين سيطروا على مساحات شاسعة من البلاد خلال حرب مستمرة منذ نحو عقد من الزمن.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت الإثنين في محافظة مأرب المنتجة للنفط وإحدى ساحات القتال الرئيسية وآخر معقل للحكومة في الشمال، عن مقتل عشرة جنود، وفق ما أفادت مصادر عسكرية فرانس برس.

يأتي التصعيد في ظل الجهود الدولية المتزايدة لإنهاء الحرب الجارية في أفقر دولة في العالم العربي.

ويشهد اليمن نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 لوقف تقدم الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبّب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.

في وقت سابق من الشهر الحالي وافقت الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سبع سنوات على قطعها، ما أحيا الآمال بالتوصل إلى تهدئة في اليمن حيث يدعم البلدان طرفين متحاربين.

لكن محللين استبعدوا أن يتمكّن إعلان العاشر من آذار/مارس المفاجئ من وضع حد للصراع على الفور.

© 2023 AFP