أوكرانيا تعتبر أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية"

© غافريل غريغوروف / سبوتنيك/ا ف ب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في الكرملين في موسكو في 25 آذار/مارس 2023

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – رأت كييف الأحد أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي الدولة الحليفة لموسكو.

إعلان اقرأ المزيد

وكتب الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تغريدة "يحتجز الكرملين بيلاروس رهينة نووية"، مضيفا أن هذا القرار "خطوة نحو زعزعة استقرار البلد".

وقال بوتين السبت إنه "اتفق" مع الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو على أن تقوم روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

ويعتبر لوكاشينكو الذي يحكم بيلاروس منذ 30 عاما تقريبا، حليفا رئيسيا لبوتين.

في شباط/فبراير 2022 سمحت مينسك للكرملين بشن عملية غزو أوكرانيا من أراضيها.

وانتشرت مخاوف منذ ذلك الحين من احتمال انخراط بيلاروس في الهجوم الروسي إلا ان لوكاشينكو أكد انه لن يقدم على ذلك "إلا في حال تعرض بيلاروس لهجوم".

ورأى دانيلوف أن إعلان بوتين "يرفع إلى حده الأقصى الانطباع السلبي والنفور الشعبي حيال روسيا وبوتين في صفوف المجتمع البيلاروسي".

© 2023 AFP