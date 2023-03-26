أوكرانيا تعتبر أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية"

© فلاديمير أستابكوفيتش / سبوتنيك/ا ف ب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم مع نظيره الصيني شي جينبينغ بعد محادثات بينهم في الكرملين في موسكو في 21 آذار/مارس 2023

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – رأت كييف الأحد أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي الدولة الحليفة لموسكو.

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ووجه مسؤولون في روسيا مرارًا تهديدات مبطنة باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا في حال حصول تصعيد كبير في النزاع.

وبيلاروس محاذية لأوكرانيا وبولندا وليتوانيا.

وكتب الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تغريدة "يحتجز الكرملين بيلاروس رهينة نووية"، مضيفا أن هذا القرار "خطوة نحو زعزعة استقرار البلد".

ورأى دانيلوف أن إعلان بوتين "يرفع إلى حده الأقصى الانطباع السلبي والنفور الشعبي حيال روسيا وبوتين في صفوف المجتمع البيلاروسي".

ولم تعلّق الدول الغربية بعد على تصريحات بوتين الذي قال السبت إنه "اتفق" مع الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو على أن تنشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس التي يحكمها حليفه المقرب منذ 1994.

وأضاف بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي "لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها".

وتابع "اتفقنا على القيام بالأمر نفسه" مؤكدا الحصول على موافقة مينسك.

وأوضح "اعتبارا من 3 نيسان/أبريل سنباشر تدريب الفرق. وفي الأول من تموز/يوليو سننجز بناء مستودع خاص للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس".

وندّدت الحكومة الألمانية الأحد بـ"محاولة جديدة للترهيب النووي" تقوم بها روسيا.

"بث الخوف"

وكتب ميخايلو بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية في تغريدة الأحد أن بوتين "يعترف بأنه يخشى الهزيمة (في الحرب) وأن كل ما يمكنه فعله هو بث الخوف".

واتهم الرئيس الروسي "بانتهاك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية".

والسبت، قال بوتين "سبق أن ساعدنا زملاءنا البيلاروس وجهزنا طائراتهم ... بدون انتهاك التزاماتنا الدولية على صعيد منع انتشار الأسلحة النووية. ثمة عشر طائرات جاهزة لاستخدام هذا النوع من السلاح".

ولم تشارك بيلاروس مباشرة في النزاع في أوكرانيا، إلا أنها سمحت لموسكو بشن هجوم من أراضيها على كييف العام الماضي، بحسب السلطات الأوكرانية.

وبرر بوتين قراره السبت بنية لندن في إرسال ذخائر باليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.

وتوعد بوتين باستخدام هذا النوع من القذائف إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغربيين.

وأضاف أن الاسلحة "يمكن أن تصنف كالأكثر ضررًا وخطورة على الانسان وكذلك على البيئة".

وفي لقاء هذا الأسبوع بين بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ في موسكو، قالا إنهما يرفضان حدوث أيّ حرب نووية في حين وصل التوتر مع الغرب الى أوجه، وأكّدا أن الجميع سيكون خاسراً في مواجهة مماثلة.

وأوضح البلدان في الإعلان المشترك أنّه "لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، وأنّ (مثل هكذا حرب) يجب ألا تحدث أبداً".

وهدّد العديد من المسؤولين الروس، من بينهم الرئيس السابق دميتري مدفيديف، أوكرانيا وحلفاءها الغربيين باللجوء إلى الأسلحة النووية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وكان بوتين أعلن الشهر الماضي أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت الجديدة، آخر معاهدة متبقية للحد من التسلح بين القوتين النوويتين الرئيسيتين في العالم أي روسيا والولايات المتحدة.

وقوبل إعلان بوتين بإدانات دولية، على الرّغم من أنّ وزارة الخارجية الروسية أعلنت لاحقاً أنّ موسكو ستستمر في الامتثال بحسّ من "المسؤولية" للقيود التي تفرضها المعاهدة الممدّدة حتى الخامس من شباط/فبراير 2026.

لا تنص العقيدة النووية الروسية على الاستخدام الوقائي من قبل روسيا للسلاح النووي انما فقط للرد على هجوم ضدها او على حلفائها او في حال وجود "تهديد لوجود الدولة".

© 2023 AFP