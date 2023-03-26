"الحلو المر"... مشروب السودانيين الأول في رمضان

© أشرف شاذلي / ا ف ب

امرأة سودانية تحضّر مشروب "الحلو المر" المحبب في السودان خلال شهر رمضان، في قربة أم عشر جنوبي العاصمة الخرطوم في 20 آذار/مارس 2023

أم عشر (السودان) (أ ف ب) – أمام إناء معدني كبير وُضع على موقد يعمل بالحطب المشتعل في احدى ضواحي الخرطوم، جلست وصال عبد الغني تعد المشروب الأشهر الذي يتناوله السودانيون في شهر رمضان.. إنه "الحلو المر".

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وفي قرية أم عُشر جنوب العاصمة، تمسك هذه المرأة السودانية بلوح خشبي مسطّح صغير وتبسط عجينة الذرة التي يُصنع منها هذا المشروب المحلي، فوق سطح الإناء الساخن.

وتقول عبد الغني لوكالة فرانس برس وهي ترتدي ثوباً سودانياً تقليدياً برتقالي اللون "لقد ورثنا (مشروب) الحلو المر من أمهاتنا وجداتنا".

وتضيف المرأة البالغة 43 عاما أنه "مشروب أساسي تُعتبر المائدة فارغة من دونه".

على الرغم من الحيرة التي يوحي بها اسمه، إلا أن السودانيين يعتبرون هذا المشروب المكافأة المنعشة التي يستحقونها بعد نهار طويل من الصيام.

امرأة سودانية تسكب مشروب "الحلو المر" في قرية ام عشر جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم في 20 آذار/مارس 2023 © أشرف شاذلي / ا ف ب

واعتادت السودانيات في شهر صوم المسلمين، بحسب ما تؤكد عبد الغني، أن يجتمعن سويّة لتجهيز المشروب وتوزيعه في ما بينهن على أسرهن.

وتشير عبد الغني التي كانت جالسة مع بعض النساء للمساعدة في تحضير المشروب، فيما أطفالهن يلعبون حولهن، إلى أن النسوة في المدن لا يحضّرن بأنفسهنّ هذا المشروع، لكن "لا يزال يتعين عليهنّ تقديم +الحلو المر+ على المائدة .. فيشترينه جاهزاً".

وتوضح الشابة السودانية أن تحضير هذا المشروب يبدأ قبل انطلاق شهر رمضان بأسابيع عدة، إذ يتعين حصد الذرة النابتة وتجفيفها في الشمس، ثم طحنها قبل مزجها مع توابل معينة مثل الحلبة أو الكمون.

ثم يُنقع الخليط لأيام مع السكر والماء، قبل الانتقال إلى مرحلة التقليب على النار.

امرأة سودانية تحضّر مشروب "الحلو المر" في قرية ام عشر جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم في 20 آذار/مارس 2023 © أشرف شاذلي / ا ف ب

بمجرد أن تبرد العجينة، تُغمر في الماء البارد وتُنقع مجددا حتى ينتج عنها مشروب أحمر داكن اللون يشبه الشاي لكنّه يُقدم باردا حتى يساعد في تخفيف حدة المناخ الحار الجاف.

ويتوقع خبراء المناخ أن يكون السودان من بين أكثر خمسة بلدان في القارة الافريقية تضرراً جراء تبعات الاحترار المناخي بحلول نهاية القرن الحالي.

ولا يتباهى السودانيون وحدهم بصناعة "الحلو المر" وتحضيره، فقد وصل الاهتمام به إلى السفارة الأميركية بالخرطوم التي نشرت على حسابها على تويتر صورا عن فعاليات يوم خصصته لهذا المشروب الوطني.

وتقول عبد الغني "يمكن أن نعلم بحلول رمضان هنا عند شم رائحة +الحلو المر+ تفوح من المنازل".

© 2023 AFP