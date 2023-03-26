تصفيات أوروبا 2024: كوناتيه وأوباميكانو صخرتان واعدتان في الدفاع الفرنسي

© آن-كريستين بوجولا / اف ب/ارشيف

مدافع فرنسا دايو أوباميكانو يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى هولندا (4-صفر) في تصفيات كأس أوروبا 2024 على ملعب ستاد دو فرانس في باريس في 24 آذار/مارس 2023.

دبلن (أ ف ب) – فرض الزميلان السابقان في صفوف لايبزيغ الألماني ابراهيما كوناتيه ودايو أوباميكانو نفسيهما ركيزتين أساسيتين في تشكيلة المنتخب الفرنسي لكرة القدم رغم قلة مبارياتهما الدولية وصغر سنهما، في أفق بلوغ النضج مع اقتراب نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا العام المقبل.

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أظهر المدافعان المرشحان لشغل مركزي قطب الدفاع ضد إيرلندا غدا الإثنين في دبلن في الجولة الثانية من تصفيات الكأس القارية، مزيجا من الهدوء والثقة والفعالية الجمعة عندما أكرم وصيف بطل العالم ضيفه الهولندي برباعية نظيفة في باريس في مستهل المشوار الإقصائي.

حظيت الصخرتان الواعدتان بإشادة المدرب ديدييه ديشان عقب المباراة "نحن في ستاد دو فرانس، أمام 80 ألف متفرج، لكن بالنسبة لهما ليس لذلك أي تأثير كبير".

وأضاف "إنهما قويين جدا في المواجهات الثنائية ولا يعانيان بالكرة، لديهما جودة جودة عالية".

لعبا معا نحو 20 مباراة دولية حتى الآن: خاض "إيبو" (23 عامًا) ثماني مباريات دولية، و"أوبا" (24 عامًا) 13 مباراة دولية، وهي خبرة قليلة نسبيًا على المستوى الدولي.

يتضمن سجلهما الكروي مشاركة في كأس العالم 2022، خاضها أوباميكانو أساسيا، وكوناتيه كبديل رسمي لرافايل فاران (لم يكن تعافى بالكامل من الإصابة). حتى أن صديقي الأمس لعبا أساسيين في المباراة الأولى في دور المجموعات ضد أستراليا، والدقائق الأخيرة من المباراة النهائية ضد الأرجنتين.

ويبدو أن هذا الثنائي الآن هو الخيار الأول في قطبي الدفاع، لأسباب دائمة (اعتزال فاران دوليا) والظروف الحالية (غياب بريسنل كيمبيمبي ولوكا هرنانديز بسبب الإصابة).

"مثل أخي"

مع مايك مينيان، حارس المرمى الجديد في سن السابعة والعشرين عقب اعتزال هوغو لوريس، تغيرت الأسس الدفاعية للمنتخب الفرنسي بشكل كبير في وقت قصير جدًا. لكنه يعول على خبرة اللاعبين في صفوف فريقيهما.

ذكَّر ديشان عقب الفوز على هولندا بأن كوناتيه وأوباميكانو "بالتأكيد كلاهما شاب ولكنكم ترون أين يلعبان؟ في ليفربول (الانكليزي) وبايرن ميونيخ (الألماني)".

مدافعا المنتخب الفرنسي دايو أوباميكانو (يمين) وابراهيما كوناتيه لدى وصولهما الى معسكر منتخب بلادها في كليرفونتين في 20 آذار/مارس 2023. © فرانك فيف / اف ب/ارشيف

يمكن للمدرب الاعتماد على الانسجام الكبير الذي كان بين اللاعبين عندما كانا يدافعان عن ألوان لايبزيغ بين عامي 2017 و2021 ونجحا في المساهمة ببلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في عام 2020.

قال كوناتيه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في قطر: "مع دايو، لعبنا معًا لفترة طويلة جدًا، هناك انسجام بيننا. إنه مثل أخي لأنني قضيت أوقاتًا رائعة معه. نحن على اتصال دائم خارج كرة القدم".

بدوره تذكَّر مواطنهما جناح بايرن ميونيخ في مقابلة صحافية في المونديال القطري قائلا "لعبنا ضدهم مرات عدة ولم يكن الأمر سهلاً".

بداية صعبة

خاض أوباميكانو مباراته الدولية الأولى في أيلول/سبتمبر 2020 وواجه بداية صعبة إلى حد ما مع منتخب بلاده.

قال ديشان في بداية المعسكر التدريبي في آذار/مارس الحالي "لقد كان ناجحًا جدًا في ناديه، بدرجة أقل قليلاً معنا ولكن خلال كأس العالم اتخذ بعدًا آخر، بمزيد من الهدوء والثقة".

في المقابل، تأخرت بداية كوناتيه الدولية حتى حزيران/يونيو الماضي بسبب مشاكل بدنية.

قال عنه شريكه في قطب دفاع ليفربول الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك الجمعة "العام الماضي تعرض لبعض الإصابات لكنه قوي جدا وسريع"، قبل أن يصف "إيبو" بأنه "شخص طيب وصديق جيد أيضا".

ضد هولندا، نجح المدافعان بشكل عام في سد المنافذ على مهاجمي الطواحين، كما أنهما شكَّلا خطرا هجوميا من خلال التوغل بالكرة أو التمريرات الحاسمة بين الخطوط. تسبب أوباميكانو في ركلة جزاء في نهاية المباراة دون أي تأثير على النتيجة لأن مينيان تصدى لتسديدة ممفيس ديباي.

يعول ديشان كثيرا عليهما في رحلته الى دبلن، وقال "(تألقهما) يتطلب تأكيدًا، لكنهما في (مرحلة) من التقدم، مع الرغبة في المنافسة بسرعة كبيرة".

© 2023 AFP