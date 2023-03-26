دول الخليج تحتج لدى بلينكن بشأن تصريحات وزير إسرائيلي عن الفلسطينيين

© ياسر الزيات / ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

صورة التقطت في الأول من آب/اغسطس، 2017، تظر أعلام دول مجلس التعاون خارج فندق في الكويت

الرياض (أ ف ب) – أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الأحد أنها أرسلت خطابا إلى وزير الخارجية الأميركي للتنديد بتصريحات وزير إسرائيلي انكر وجود شعب فلسطيني.

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وندّد وزراء خارجية التكتل المؤلف من ست دول في خطاب إلى الوزير انتوني بلينكن بتصريحات وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش حول ضرورة "محو" بلدة حوارة الفلسطينية التي شهدت مقتل إسرائيليين اثنين بنيران ناشط مشتبه بانتمائه إلى حركة حماس.

ودعا المجلس في رسالته المنشورة على موقعه الالكتروني الأحد "الولايات المتحدة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على كافة الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني".

وحث الإدارة الأميركية أيضا على "القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، وصفت الولايات المتحدة تصريحات سموطريتش بأنها "مهينة" و"خطيرة".

كذلط، أعربت عن "قلقها البالغ" إثر إلغاء البرلمان الاسرائيلي جزءا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الاسرائيلية قد أخلتها في 2005، معتبرة أن القرار "استفزازي".

ويضم مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع وزراء خارجيته في الرياض الاسبوع الماضي، ست دول هي السعودية والامارات وعمان والبحرين وقطر والكويت. وطبعت الامارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل في 2020 بموجب "اتفاقات ابراهام" التي رعتها الولايات المتحدة.

© 2023 AFP