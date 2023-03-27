استقالة رئيس البنك الأهلي السعودي بعد قضية كريدي سويس

© فابريس كوفريني / ا ف ب/ارشيف

شعار كريدي سويس على أحد فروعه في جنيف، في 15 آذار/مارس 2023

الرياض (أ ف ب) – استقال عمار الخضيري رئيس البنك الأهلي السعودي الذي كان المساهم الأكبر في مصرف كريدي سويس قبل خطة إنقاذه في وقت سابق من هذا الشهر، على ما جاء في بيان نشر في البورصة السعودية الاثنين.

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وأفاد البيان أن مجلس إدارة البنك الأهلي "وافق على قبول استقالة" عمار الخضيري "لظروف خاصة".

وكانت أسهم كريدي سويس انهارت في 15 آذار/مارس بعدما أكد الخضيري أن البنك السعودي لن يزيد مساهمته فيه.

في اليوم التالي تحسنت أسهم المصرف السويسري في الأسواق المالية بعدما حصل على 54 مليار دولار من المصرف المركزي السويسري في محاولة لطمأنة المستثمرين.

وفي 19 آذار/مارس، استحوذ مصرف "يو بي أس" الأكبر في سويسرا على "كريدي سويس" بسعر زهيد.

وسيخلف سعيد بن محمد الغامدي، الخضيري في منصبه فيما عيّن طلال أحمد الخريجي رئيسا تنفيذيا للبنك.

© 2023 AFP