البنك الدولي يمنح اليمن مساعدات بقيمة 207 مليون دولار

طفل يمني يتلقى دروسًا في مدرسة مستحدثة في الحديدة في غرب اليمن في 12 أيلول/سبتمبر 2022

واشنطن (أ ف ب) – أعلن البنك الدولي الإثنين تقديم مساعدات لليمن بقيمة 207 مليون دولار لتمويل برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي في البلاد التي تشهد نزاعاً مسلحاً منذ عام 2014.

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وهذا التمويل الجديد الذي سيتمّ إنفاقه على ثلاث مراحل من أجل "الحدّ من مخاطر التأخير في تلبية الاحتياجات"، يستهدف بشكل خاص "المناطق التي يرتفع فيها مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من أجل تأثير أفضل"، على ما ذكر البنك الدولي في بيان.

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية للبنك، تانيا ماير، قولها إنّ "هذا التمويل الإضافي يعكس التزام البنك الدولي بتحسين حياة اليمنيين العالقين وسط أزمات متعددة، ما بين الحرب وأزمة الغذاء وحالات الطوارئ المناخية".

ومنذ عام 2016، قدّم البنك الدولي أكثر من 3,5 مليار دولار مساعدات إلى اليمن، علاوة على المساعدة الفنية لدعم وكالات الأمم المتّحدة الموجودة في المكان والمؤسسات المحلية.

ويدعم برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي 1,42 مليون أسرة، بحسب البنك الدولي الذي يؤكد أنّ الاحتياجات كبيرة للغاية، مع 21,6 مليون شخص ينتظرون المساعدات الغذائية في عام 2023، بينهم 19 مليون شخص يواجهون صعوبات في الحصول على غذاء، تبلغ أحيانًا "مستويات كارثية".

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً دامياً بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 لوقف تقدم الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

وأودى الصراع مذّاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبّب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.

© 2023 AFP