الرئيس الإٍسرائيلي: يجب وقف عملية الاصلاح القضائي "فورا"

© رونالدو شميدت / تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خلال لقاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في القدس في 30 كانون الثاني/يناير 2023

القدس (أ ف ب) – دعا الرئيس الإٍسرائيلي اسحق هرتسوغ الاثنين الحكومة إلى "الوقف الفوري" للمسار التشريعي لمشروع إصلاح النظام القضائي بعدما سجلت صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليل الماضي.

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وقال هرتسوغ في بيان صادر عن أجهزته "رأينا الليل الماضي مشاهد صعبة للغاية".

وأضاف "يعتري قلق عميق الأمة برمتها. يتعرض أمننا واقتصادنا ومجتمعنا للتهديد"، داعيا "رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الغالبية" إلى التحرك.

وتابع يقول "أعين شعب إسرائيل شاخصة إليكم. أعين الشعب اليهودي برمته شاخصة إليكم. أعين العالم بأسره شاخصة إليكم". وكانت نداءات الرئيس الإسرائيلي السابقة للتوصل إلى تسوية حول مشروع الإصلاح لم تلق أذانا صاغية حتى الآن ولم تحل دون غرق البلاد في أزمة.

وأكد هرتسوغ "باسم وحدة شعب إسرائيل (..) أدعوكم إلى الوقف الفوري" للمسار التشريعي الذي يثير انقسامات في البلاد.

مساء الأحد، نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في تل أبيب إثر اقدام رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على إقالة وزير الدفاع يواف غالانت من منصبه بعدما دعا علنا السبت إلى تعليق الإصلاح معربا عن خشيته على أمن إسرائيل.

ويهدف مشروع الاصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء.

وتنظم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل. ويرى منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديموقراطية في إسرائيل للخطر.

© 2023 AFP