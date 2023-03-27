تصفيات أوروبا 2024: بافار يهدي فرنسا الفوز الثاني وهولندا تعوض بثنائية أكيه

باريس (أ ف ب) – عادت فرنسا من دبلن بفوزها الثاني في منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2024 على حساب إيرلندا 3-صفر، فيما عوضت هولندا هزيمتها القاسية افتتاحاً من خلال الفوز على منتخب جبل طارق المتواضع 3-صفر.

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واستهلت فرنسا مشوارها في التصفيات بفوز ساحق على هولندا 4-صفر، بينها ثنائية لقائدها الجديد كيليان مبابي هداف مونديال قطر 2022 الذي كان حاضراً غائباً الإثنين في لقاء كان بطلة بنجامان بافار الذي سجل الهدف الوحيد مطلع الشوط الثاني.

وخاض ديديه ديشان اللقاء بثلاثة تعديلات على التشكيلة مقارنة بالأولى ضد هولندا، فأشرك بافار بدلاً من جول كونديه في الدفاع وأوليفييه جيرو في مركز رأس الحربة مع بقاء كينغسلي كومان، وإدواردو كامافينغا بدلاً من أوريليان تشواميني في الوسط.

وبطموح التأهل الى أول بطولة كبرى منذ كأس أوروبا 2016 التي خسرت فرنسا المضيفة مباراتها النهائية أمام برتغال كريستيانو رونالدو، حاول الإيرلنديون جاهداً أمام وصيف بطل مونديال 2022 لكن الموهبة والخبرة تغلبتا على الشجاعة لدرجة أن أصحاب الأرض كانوا عاجزين حتى عن الخروج من منطقتهم.

ورغم الأفضلية الفرنسية الكبيرة، عجز رجال ديشان عن تهديد المرمى الإيرلندي بشكل فعلي حتى الدقيقة 38 عندما كان غريزمان قريباً من افتتاح التسجيل برأسية بعد عرضية من بافار، لكن محاولته مرت بجانب القائم الأيسر.

ونشط الإيرلنديون في أواخر الشوط الأول وهددوا المرمى الفرنسي بالكرات الثابتة المتتالية لكن من دون الوصول الى مرمى مايك مينيان، فانتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

لكن الفرنسيين ضربوا في مستهل الشوط الثاني بهدف رائع لبافار الذي افتك الكرة بعد تمريرة خاطئة من جوشوا كولين قبل أن يطلقها صاروخية من مشارف المنطقة لترتد من القائم الى الشباك (51).

وكان الفرنسيون قريبين من الثاني بتسديدة بعيدة من أدريان رابيو لكن الحارس غافين بازونو تألق في الدفاع عن مرماه (76)، قبل أن يستفيق أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من دون نجاعة، ليسقطوا في اختبارهم الأول في هذه المجموعة بعد تألق مينيان في صد رأسية كولين في الوقت القاتل.

هولندا تعوض بثنائية أكيه

وفي روتردام، عحزت هولندا عن تكرار فوزيها الكاسحين على جبل طارق في تصفيات مونديال 2022 (7-صفر و6-صفر)، لكنها أمنت النقاط الثلاث الأولى بفوزها 3-صفر، مانحة المدرب رونالد كومان انتصاره الأول في مهمته الجديدة القديمة التي استعادها بعد رحيل المخضرم لويس فان خال بعد مونديال قطر.

ونظراً لتواضع مستوى الخصم، لم تتأثر هولندا بالغيابات الكثيرة في صفوفها إن كان بسبب الإصابة أو الفيروس الذي تعافى منه قلب الدفاع ماتيس دي ليخت وشارك أساسياً، وكودي خاكبو الذي شارك في الشوط الثاني.

وافتتح ممفيس ديباي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 من كرة رأسية إثر عرضية من دنزل دومفريس، رافعاً رصيده الى 44 هدفاً في 88 مباراة بألوان "البرتقالي"، فأصبح على بعد 6 أهداف من الهداف التاريخي روبن فان بيرسي.

وكان هدف مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الفاصل بين الفريقين خلال الشوط الأول، قبل أن يضيف نايثن أكيه الثاني مباشرة بعد استراحة الشوطين بكرة رأسية إثر عرضية أخرى من دومفريس (50).

وباتت مهمة هولندا أكثر سهولة بعد طرد ليام ووكر (51)، ليضيف أكيه هدفه الشخصي الثاني من تسديدة بعيدة (82) ضمن بها رجال كومان النقاط الأولى، ليصبحوا على المسافة ذاتها من اليونان الفائزة في الجولة الأولى على جبل طارق 3-صفر أيضاً.

© 2023 AFP