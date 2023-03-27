دوري "أن بي آيه": بولز ينغّص عودة ليبرون جيمس بفوزه على ليكرز

© كيفورك دجانزيان / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز في صراع مع باتريك وليامس لاعب شيكاغو بولز خلال لقاء الفريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في شيكاغو في 26 آذار/مارس 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – لم تتكلل عودة ليبرون جيمس من الاصابة بالنجاح اذ خسر فريقه لوس أنجليس ليكرز أمام شيكاغو بولز 108-118 الأحد، وذلك ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

إعلان اقرأ المزيد

بعد غياب دام لمدة شهر (13 مباراة) بسبب اصابة في قدمه اليمنى، لعب "الملك" جيمس الذي لم يكن متاحاً لمباراة السبت مساء ومع الكثير من الشكوك للقاء صباح الأحد 30 دقيقة بعدما دخل أرض الملعب من على مقاعد البدلاء.

وسجل جيمس 18 نقطة والتقط 3 متابعات وقدّم تمريرتين حاسمتين في ثاني مباراة له كلاعب احتياطي في 20 عاماً من مسيرته في الدوري.

غير أن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب فريقه الخسارة أمام بولز بقيادة الثنائي زاك لافين (32 نقطة) وديمار ديروزان الذي حقق دابل-دابل مع 17 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

وأقرّ جيمس انه رفض الخضوع لجراحة من أجل قيادة فريقه إلى الأدوار الإقصائية، مشدداً على أن رؤية رفاقه يقاتلون في الملعب من دونه دفعته لبذل قصارى جهده للعودة.

وعزز بولز مركزه العاشر في المنطقة الشرقية خلف تورونتو رابتورز الفائز على واشنطن ويزاردز 114-104، ليتراجع الأخير للمركز الثاني عشر وتتضاءل حظوظه بالتأهل إلى الملحق.

من ناحيته، مُني ليكرز بخسارته الـ 38 هذا الموسم فتراجع للمركز التاسع في المنطقة الغربية، أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في المركز العاشر الأخير المؤهل إلى الملحق، علماً أن الأخير فاز على بورتلاند ترايل بلايزرز 118-112.

وحجز كليفلاند كافالييرز بفوزه على هيوستن روكتس 108-91، بطاقة التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.

كما انها المرة الأولى منذ عام 1998 التي يبلغ فيها كافالييرز "البلاي أوف" من دون نجمه السابق جيمس.

وخسر أتلانتا هوكس أمام ممفيس غريزليز 119-123، ليصبح مهدداً بخسارة مركزه الثامن في المنطقة الشرقية حيث بات سجله يتضمن 37 فوزاً مقابل 38 خسارة.

وبدوره وبرغم تألق نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب 40 نقطة و12 متابعة، خسر دالاس مافريكس أمام تشارلوت هورنتس 104-110.

ويحتل مافريكس المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية التي تشهد منافسة شرسة على المراكز حيث لا تفصل سوى 3 انتصارات بين المركزين السادس والثاني عشر.

وسيخوض مافريكس مباراته المقبلة أمام بايسرز في إنديانا الإثنين من دون عملاقه السلوفيني ابن الـ 24 عاماً كونه نال الخطأ التقني السادس عشر هذا الموسم، ما سيحرمه من اللعب لمباراة.

وحقق بوسطن سلتيكس الذي غاب عن صفوفه جايسون تاتوم للاصابة فوزاً كبيراً على سان انتونيو سبيرز 137-93، بفضل المتألق جايلون براون صاحب 41 نقطة و13 متابعة.

وتابع سلتيكس (52 فوزاً مقابل 23 هزيمة) ضغوطاته على ميلووكي باكس (53-21) في سباق الاستئثار بالمركز الأول في المنطقة الشرقية.

وفاز أورلاندو ماجيك على بروكلين نتس 119-106، وخسر غولدن ستايت ووريرز أمام مينيسوتا تمبروولفز 96-99.

© 2023 AFP