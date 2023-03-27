مصرف "فيرست سيتيزنز" الأميركي يستحوذ على ودائع "إس في بي" وقروضه

© باتريك ت.فالون / ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 20 آذار/مارس لشعار مصرف "إس في بي" في سانتا مونيكا في كاليفورنيا

واشنطن (أ ف ب) – سيشتري "فيرست سيتيزنز" الأميركي "كل الودائع والقروض" لمصرف "سيليكون فالي بنك" (إس في بي) الذي أشهر إفلاسه مطلع آذار/مارس، على ما أعلنت ليل الاحد الاثنين المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع (FDIC).

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وأوضحت المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع أن الصفقة تتضمّن شراء 72 مليار دولار من أصول "إس في بي"، مضيفة أن "كل فروع +إس في بي+ البالغ عددها 17، ستفتح باسم +فيرست سيتيزنز+" الاثنين.

والآن، ستدار كل قروض هذا الكيان وودائعه من قبل "فيرست سيتيزنز"، فيما ستبقى حوالى 90 مليار دولار من الأوراق المالية والأصول الأخرى تحت إدارة المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع.

وتسبب إفلاس مصرف "سيليكون فالي بنك" في موجة من الذعر في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة مع تداعيات وصلت حتى إلى الأسواق الأوروبية.

© 2023 AFP