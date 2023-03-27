موتو جي بي: غياب دراج هوندا الاسباني مارك ماركيس عن جائزة الأرجنتين

دراج هوندا الاسباني مارك ماركيس بعد سقوطه عن دراجته خلال سباق جائزة البرتغال الكبرى على حلبة بورتيماو في 26 آذار/مارس 2023

باريس (أ ف ب) – سيغيب درّاج هوندا الإسباني مارك ماركيس عن جائزة الأرجنتين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي نهاية الاسبوع الحالي، بعدما خضع لجراحة في يده اليمنى التي تعرضت لكسر، حسب ما أفادت شركة "دورنا" المروّجة للفئة الاولى الإثنين.

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وانطلق بطل العالم ست مرات في موتو جي بي البالغ 30 عاماً من المركز الأول في باكورة مراحل البطولة على حلبة بورتيماو البرتغالية الاحد، إلا انه سقط في اللفة الثانية مع البرتغالي ميغيل أوليفييرا (ابريليا) بعدما اصطدم بالقسم الخلفي لدراجته اثر احتكاكه بمواطنه خورخي مارتن (دوكاتي).

وجاء في البيان "بعد العودة إلى إسبانيا لإجراء مزيد من الفحوصات، تم تشخيص ماركيس بكسر داخل المفصل في قاعدة المشط الأول لإبهام اليد اليمنى".

وأضاف "اقتضى التدخل الجراحي اغلاق الكسر وتثبيته ببرغيين وتم إجراؤه بدون مضاعفات".

ونال ماركيس جراء الخطأ الذي ارتكبه والذي اقرّ به عقوبة تتكوّن من لفة مزدوجة طويلة، كان من المفترض تنفيذها في سباق الأرجنتين نهاية الاسبوع المقبل، قبل أن يعلن عدم مشاركته.

وتلاحق لعنة الاصابات ماركيس منذ أن تعرض لكسر في عظم العضد الأيمن في بداية عام 2020.

وبات ماركيس ثالث دراج يغيب عن المرحلة الثانية للبطولة العالمية، حيث يعاني الإسباني بول إسبارغارو (غاس غاس تيك3) من مشاكل في الرئة وكسور مختلفة جراء سقوطه خلال تجارب الجمعة، بينما أصيب الإيطالي إينا باستيانيني (دوكاتي) بكسر في الكتف بعدما سقط عن دراجته في سباق السبرينت السبت اثر اصطدام مواطنه لوكا ماريني (دوكاتي-في آر46) به.

© 2023 AFP