أن بي ايه: يوكيتش يقود ناغتس أمام سيكسرز وتمبروولفز يرجئ احتفالات كينغز

© ايرزا شو / غيتي/ا ف ب

لقطة من مباراة ساكرامنتو كينغز ومينيسوتا تمبروولفز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في ساكرامنتو في 27 آذار/مارس 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – عزّز دنفر ناغتس بقيادة نجمه الصربي نيكولا يوكيتش صدارته للمنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوز مثير الإثنين على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116-111، فيما أرجأ مينيسوتا تمبروولفز تأهل مضيفه ساكرامنتو كينغز الى الادوار الاقصائية للمرة الاولى منذ 16 عامًا.

إعلان اقرأ المزيد

حقق يوكيتش، أفضل لاعب في الدوري مرتين، الـ"تريل دابل" رقم 29 هذا الموسم لدنفر مع 25 نقطة، 17 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

لكنه لم يكن راضيًا بعد أن أهدر ناغتس تقدمًا بفارق 20 نقطة في الربع الاخير ليتقلص الى ثلاث نفاط فقط قبل 28.9 ثانية من النهاية، أمام سيكسرز المنقوص من الكاميروني جويل إمبيد وصانع الالعاب جيمس هاردن.

قال في هذا الصدد "لم نقم بعمل جيد اليوم. سيطرنا على المباراة بأكملها ومن ثم فقدنا السيطرة في الربع الاخير. سددنا محاولات سيئة، لم نؤد جيدًا دفاعيًا ولهذا السبب عادوا".

في ساكرامنتو، كان الجميع يستعد للاحتفالات بتأهل كينغز الى "بلاي أوف" للمرة الاولى منذ عام 2006، لكن تمبروولفز زعزع الاجواء بفوزه 119-115.

يحتل كينغز المركز الثالث في الغربية وسيحاول مجددًا الاربعاء في بورتلاند أن ينهي أطول فترة جفاف عن الادوار الاقصائية لفريق نشط في أي دوري رياضي محترف في الولايات المتحدة.

في إنديانابوليس، عزّز دالاس مافريكس حظوظه بخطف مقعد للملحق المؤهل الى "بلاي أوف" بفوزه على مضيفه إنديانا بايسرز 127-104 منهياً سلسلة من أربع هزائم تواليًا.

كان النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش الافضل في مافريكس مع 25 نقطة، علمًا أنه شارك في المباراة بعد أن ألغت رابطة الدوري الخطأ الفني الذي تلقاه في الخسارة أمام تشارلوت هورنتس الأحد، والذي كان سيصبح الرقم 16 هذا الموسم وبالتالي إيقاف تلقائي لمباراة واحدة.

وسجل نجم ميلووكي كريس ميدلتون 34 نقطة هي الاعلى له هذا الموسم ليعزز باكس صدارته للدوري بسجل 54-21 بفوزه على مضيفه ديترويت بيستونز 126-117.

في نيويورك، سجل إيمانويل كويكلي 40 نقطة وساهم في فوز نيكس على هيوستن روكتس 137-115.

© 2023 AFP