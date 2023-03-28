الإكوادور تثأر من أستراليا وتحقق فوزها الأول بقيادة سانشيس

مدافع الاكوادور وليام باتشو يحتفل بهدف الفوز في مرمى استراليا (2-1) في مباراة دولية ودية في ملبورن في 28 آذار/مارس 2023.

ملبورن (أ ف ب) – ردّت الإكوادور الدين لمضيفتها أستراليا عندما تغلبت عليها 2-1 في مباراة دولية ودية في كرة القدم أمام 27 الف متفرج في ملبورن، محققة فوزها الأول في ثاني مباراة بقيادة مدربها الجديد الإسباني فيليكس سانشيس.

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وكانت أستراليا البادئة بالتسجيل عبر مهاجم فورتونا دوسلدورف الألماني براندون بوريلو، لكن الإكوادور ضربت بقوة في الشوط الثاني وسجلت هدفين عبر مدافعي برايتون الإنكليزي بيرفيس إستوبينيان (51 من ركلة جزاء) ورويال أنتورب البلجيكي وليام باتشو بضربة رأسية (65) في أول مباراة دولية للأخير.

وثأرت الإكوادور لخسارتها امام استراليا 1-3 الثلاثاء الماضي في سيدني، في أول مباراة لسانشيس، المدرب السابق للمنتخب القطري، منذ تعيينه على رأس إدارتها الفنية في 11 آذار/مارس الحالي.

واستعانت الاكوادور بخدمات سانشيس بعدما قرر الأرجنتيني غوستافو ألفارو (60 عامًا) ترك منصب المنتخب الملقب "تريكولور" (ثلاثي الألوان)، بعد مونديال قطر العام الماضي الذي شهد خروجه من الدور الأول ضمن المجموعة الأولى التي ضمت قطر وهولندا والسنغال.

واستهلت الاكوادور المونديال بالفوز على قطر ومدربها سانشيس 2-صفر في المباراة الافتتاحية، لكنها تعادلت مع هولندا 1-1 في الجولة الثانية، وخسرت امام السنغال 1-2 في الجولة الثالثة الاخيرة وحلت ثالثة في المجموعة خلف هولندا والسنغال.

وقرر الاتحاد القطري عدم تجديد عقد سانشيس مع انتهائه في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان ألفارو قاد الاكوادور إلى ربع نهائي كوبا أمريكا في البرازيل عام 2021.

© 2023 AFP