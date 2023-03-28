بايدن يحذّر من أن إسرائيل "لا يمكنها مواصلة هذا المسار" في المواجهة القضائية

موريسفيل (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية التي تواجه حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد مشروع التعديلات القضائية الذي "جمّد" مؤخرا، لا يمكنها "مواصلة هذا المسار".

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وقال الرئيس الأميركي على هامش زيارة إلى كارولاينا الشمالية "لا يمكنهم مواصلة هذا المسار وأعتقد أنني إلى حد ما قلت ذلك بوضوح".

وتابع بايدن "آمل أن يتصرّف رئيس الوزراء (بنيامين نتانياهو) على نحو يحاول فيه التوصل إلى تسوية حقيقية"، مضيفا من جهة أخرى أنه لا يعتزم "في المدى القريب" دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة البيت الأبيض.

ولدى وصوله إلى واشنطن عبّر بايدن مجددا عن مخاوف بشأن الأوضاع في إسرائيل حيث يتّهم معارضون لنتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بضرب النظام الديموقراطي في الدولة العبرية في محاولة لتعزيز نفوذه.

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الديموقراطية في إسرائيل قد بلغت نقطة تحوّل، وهو تعبير غالبا ما يستخدمه بايدن لتوصيف المخاطر التي تواجه الأنظمة الديموقراطية في العالم، قال الرئيس الأميركي "لا أعلم إن كانوا بلغوا نقطة تحوّل لكنّي أعتقد أنهم في وضع صعب وعليهم أن يجدوا حلا".

ودعا بايدن إلى التخلي عن مشروع التعديلات القضائية، وقال أمام الصحافيين "آمل أن يتخلّوا عنه".

© 2023 AFP