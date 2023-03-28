اليونان تفكّك "شبكة إرهابية" خططت لاستهداف يهود وإسرائيل تتّهم إيران

© لويزا غولياماكي / ا ف ب

شرطي يقف عند ساحة سينتاغما المقفرة في وسط أثينا في اليوم الوطني اليوناني في 25 آذار/مارس 2020

اثينا (أ ف ب) – أعلنت الشرطة اليونانية الأربعاء أنّها فكّكت "شبكة إرهابية" كانت تخطّط لشنّ "ضربات" في اليونان واعتقلت باكستانيين كانا يريدان ضرب أهداف يهودية في أثينا.

إعلان اقرأ المزيد

وفي إسرائيل، اتّهم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو طهران بالوقوف وراء هذا المخطط، مؤكّداً أنّها "محاولة جديدة من إيران لتشجيع الإرهاب ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج".

وأوضح المكتب في بيان أنّ "التحقيق كشف أنّ البنى التحتية اليونانية كانت تشكّل جزءاً من شبكة إيرانية واسعة تنشط من إيران في اتّجاه دول عدّة".

من ناحيتها، قالت الناطقة باسم الشرطة اليونانية كونستانتينا ديموغليدو لوكالة فرانس برس إنّ "العقل المدبّر (لهذه الخلية) هو باكستاني يقيم في بلد خارج أوروبا".

وبحسب مصادر في الشرطة رفضت الكشف عن اسمه فإنّ هذا الباكستاني يقيم في إيران، وتحديداً في طهران.

وقالت ديموغليدو إنّ الرجلين اللذين أوقفا يبلغان من العمر 29 و27 عاماً وهما "باكستانيان كانا يقيمان بشكل غير شرعي في اليونان".

وأضافت أنّهما كانا يستهدفان مبنى للطائفة اليهودية في وسط اثينا يرتاده إسرائيليون ويضمّ "كنيساً ومطعماً يهودياً".

وهو أحد المطاعم اليهودية القليلة جداً في العاصمة اليونانية التي تضمّ أيضاً منذ 2001 مركزاً للطائفة اليهودية.

- اجراءات منسقة-

وكان بيان للشرطة أفاد في وقت سابق عن تفكيك "شبكة إرهابية".

وأتاح الهاتفان النقّالان للرجلين الموقوفين للمحقّقين ضبط محادثات وأشرطة فيديو ورسوم لأماكن كانت تجتمع فيها هذه الأهداف اليهودية، كما أضاف المصدر نفسه.

وأوضحت الشرطة في بيان أنّه "بعد إجراءات منسّقة للشرطة اليونانية وجهاز الاستخبارات الوطني، تم تفكيك شبكة إرهابية كانت تخطّط من الخارج لشنّ ضربات ضدّ أهداف مختارة بعناية على الأراضي اليونانية".

وأضافت أنّ الموقوفين "اختارا هدفهما، وبدآ استكشاف المنطقة والتخطيط للهجوم"، مشيرة إلى أنّهما "تلقيا تعليمات نهائية" للتنفيذ.

وأحيل المشتبه بهما أمام النيابة العامة في أثينا التي أطلقت ملاحقات جنائية بجريمة "تشكيل جماعة ارهابية والانتماء لها" وهي تهمة تتراوح عقوبتها بين السجن عشر سنوات ومدى الحياة بموجب قانون مكافحة الارهاب اليوناني، كما أفاد مصدر قضائي.

- "تقويض الأمان"-

وأطلق القضاء اليوناني أيضاً ملاحقات جنائية "ضدّ مجهول" تستهدف الزعيم المفترض لهذه الشبكة المقيم في طهران، بحسب المصدر نفسه.

وبحسب الشرطة فإنّ الموقوفين كانا يريدان "تقويض الشعور بالأمان في البلاد (...) ومؤسساتها" وتوجيه ضربة إلى "علاقاتها الدولية" في الوقت نفسه.

واليونان التي تضمّ طائفة يهودية تعدّ حوالى خمسة آلاف شخص تقيم علاقات جيدة مع إسرائيل ولم تشهد هجمات إرهابية في السنوات الماضية.

وقال وزير حماية المواطنين تاكيس ثيودوريكاكوس في بيان إنّ "عملية (التفكيك) هذه تؤكّد مرة أخرى أنّ السلطات الأمنية في البلاد تحافظ على مستوى عالٍ جدا من الجهوزية لكل اليونانيين وكل زوار بلادنا".

واليونان التي تعدّ تقليدياً صديقة للدول العربية، بدأت في التقارب مع إسرائيل منذ أكثر من عقد.

وتمّ توقيع عدة اتفاقات تعاون بين البلدين وخصوصاً في المجالين العسكري والأمني وكذلك في مجال الطاقة.

قبل ثلاث سنوات وقعت اليونان واسرائيل وقبرص في اثينا اتفاقا حول أنبوب الغاز ايست ميد وهو مشروع وصفته الدول الثلاث بانه "مهم" حيث يثير استكشاف المحروقات في شرق المتوسط توترا مع تركيا المجاورة.

وجعلت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة التي تتولّى السلطة منذ أربعة أعوام من "أمن" البلاد أهمّ أولوياتها عبر اتّباع سياسة هجرة مشدّدة وإغلاق حدود البلاد بمساعدة وكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وأعلن ميتسوتاكيس في وقت سابق الثلاثاء ان الانتخابات التشريعية في اليونان ستجري في 21 أيار/مايو. وقال خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "البلد والمواطنين بحاجة إلى آفاق واضحة ... ستجرى الانتخابات في 21 أيار/مايو".

ويسعى ميتسوتاكيس الذي تنتهي ولايته في تمّوز/يوليو لولاية جديدة.

ويواجه زعيم حزب "الديموقراطية الجديدة" اليميني الذي يتولى السلطة منذ عام 2019، موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد منذ حادثة اصطدام قطار ركاب بقطار لشحن البضائع في 28 شباط/فبراير، والتي كشفت عن اختلالات خطيرة في نظام السكك الحديد.

© 2023 AFP