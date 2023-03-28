دوري "أن بي آيه": نجم نتس سيمونز يغيب عن بقية الموسم لاصابة في ظهره

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لوس انجليس (أ ف ب) – انتهى موسم صانع ألعاب فريق بروكلين نتس الأسترالي بن سيمونز الغائب عن ملاعب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين منذ 15 شباط/فبراير بسبب آلام في ظهره، حسب ما أعلن مدربه جاك فوغن.

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وخضع سيمونز، الخيار الأول في "درافت" 2016 من قبل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لعلاج، علماً انه سبق له أن غاب عن 33 مباراة هذا الموسم بسبب مشاكل في الظهر والركبة.

وخاض ابن الـ 26 عاماً 42 مباراة مع نتس هذا الموسم، وبلغت معدلاته 6.9 نقاط و6.3 متابعات و6.1 تمريرات حاسمة.

ويكافح نتس في ظل غياب العملاق سيمونز (2.08 م) وبعد التغيّر الجذري الذي لحق بصفوفه جراء رحيل نجميه كيفن دورانت في نهاية شباط/فبراير إلى فينيكس صنز وكايري إرفينغ إلى دالاس مافريكس، للتأهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

ويحتل نتس حالياً المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى "البلاي أوف" في المنطقة الشرقية، وتجمعه منافسة شرسة مع ميامي هيت الذي يملك الرصيد ذاته مع 40 فوزاً مقابل 35 هزيمة، ولكنه يحتل المركز السابع المؤهل للملحق، على خلفية أفضلية المواجهات المباشرة لصالح بروكلين.

© 2023 AFP