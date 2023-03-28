شي يشيد بالاتفاق السعودي-الإيراني خلال اتصال مع بن سلمان

بكين (أ ف ب) – أشاد الرئيس الصيني شي جينبيغ بالتحسن الأخير في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء على ما ذكرت وسائل اعلام رسمية.

إعلان اقرأ المزيد

وقد رعت بكين اتفاقا بين طهران والرياض في العاشر من آذار/مارس لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت سبع سنوات.

وانخرطت إيران والسعودية وهما خصمان اقليميان في نزاعات أقليمية بالوكالة مثل الحرب في اليمن.

وفي أول تعليق له حول هذا الاتفاق، أكد شي أن الحوار الذي ترعاه الصين "سيضطلع بدور رئيسي في تعزيز الوحدة والتضامن الإقليميين".

وأعرب الأمير محمد الثلاثاء عن "تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار" بين السعودية وإيران.

وتستعد السعودية وإيران لإعادة فتح سفارتيهما في طهران والرياض مع توقع اجتماع بين وزيري خارجية البلدين قبل نهاية شهر رمضان على ما ذكرت وسائل اعلام سعودية الاثنين.

وكانت إيران والسعوديّة أعلنتا أنّهما ستستأنفان خلال شهرين علاقاتهما الدبلوماسيّة التي قطعت في 2016 عندما هاجم محتجّون إيرانيّون البعثات الدبلوماسيّة السعوديّة في إيران، بعدما أعدمت المملكة رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر.

ويُفترض أن يُتيح التقارب الحاصل بين إيران والسعوديّة، إعادة فتح سفارتَيهما في غضون شهرين وتنفيذ اتّفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين عامًا.

© 2023 AFP