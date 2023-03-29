السباحة الكندية ماكنتوش تحطم الرقم العالمي في 400 م حرة

© جاريد سي. تيلتون / غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

مونتريال (أ ف ب) – حطّمت السباحة الكندية اليافعة سامر ماكنتوش الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حرة، الثلاثاء في التجارب الوطنية في تورونتو.

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وسجّلت ابنة السادسة عشرة 3:56.08 دقائق، متخطية الرقم السابق (3:56.40 د)، المسجّل في أيار/مايو الماضي عن طريق الأسترالية أريارن تيتموس في بطولة بلادها في أديلايد، عندما حطّمت رقم الأميركية كايتي ليديكي الصامد ست سنوات منذ أولمبياد ريو 2016.

وقبل اللقاء الأخير المؤهل إلى مونديال فوكووكا المقبل (14-30 تموز/يوليو)، كانت ماكنتوش رابع أسرع سباحة في هذه المسافة، وراء تيتموس، ليديكي والإيطالية فيديريكا بيليغريني.

سجّلت 3:59.32 د لتحل ثانية وراء تيتموس في ألعاب الكومنولث العام الماضي في برمنغهام البريطانية.

وكانت ماكنتوش قد حلّت أيضاً ثانية وراء ليديكي في بطولة العالم 2022، عندما نزلت للمرة الاولى تحت حاجز الأربع دقائق.

كما أحرزت الكندية ذهبية 200 م فراشة و400 م متنوعة في بطولة العالم العام الماضي.

قالت ماكنتوش التي ظهرت على الساحة العالمية في أولمبياد طوكيو عندما كانت بعمر الرابعة عشرة وحلت رابعة في 400 م حرة "بصراحة، لم اكن مؤمنة بقدرتي على تحطيم الرقم العالمي الليلة".

بكت السباحة المنتقلة لخوض التمارين في فلوريدا، لدى الحديث عن عائلتها "في السنوات الأخيرة كرّست حياتي لهذا الأمر، أن أكون الأفضل، أن أحقق أمراً مماثلاً. لم يكن هذا الأمر ضمن أحلامي منذ سنوات قليلة".

© 2023 AFP