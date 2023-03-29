النجل الاكبر لليبرون يتألق في مباراة كل النجوم الخاصة بالمدارس

بروني جيمس، نجل أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين ليبرون جيمس، خلال مباراة كل النجوم لطلاب المدارس الثانوية في هيوستن في 28 آذار/مارس 2023.

باريس (أ ف ب) – تألق بروني، النجل الأكبر لنجم كرة السلة الاميركية "الملك" ليبرون جيمس، مساء الثلاثاء خلال مباراة ماكدونالدز أول أميركان، أي مباراة كل النجوم لطلاب المدارس الثانوية، بعد عشرين عامًا من والده.

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وسجل بروني (18 عاما، 1.88 م) 15 نقطة في هزيمة فريقه الذي ضم أفضل طلاب المدارس الثانوية في غرب الولايات المتحدة، ضد الشرق 106-109.

ولا يخفي الوالد ليبرون جيمس (38 عاما)، المتوج بلقب بطل الدوري الاميركي للمحترفين أربع مرات في مسيرته والذي أصبح في شباط/فبراير الماضي الهداف التاريخي للدوري، نيته في مواصلة مسيرته حتى مشاركة ابنه في البطولة.

هو نفسه شارك في هذه المباراة "أول ستار للمدارس الثانوية" في عام 2003، قبل عام من ولادة ابنه الذي من المتوقع الآن أن يحتل في 2024 مركزا في لائحة الدرافت السنوي الذي يسمح للأندية الـ14 التي لم تتأهل الى الادوار الاقصائية باختيار اللاعبين الواعدين الجدد.

يدرس بروني حاليًا في مدرسة سييرا كانيون، في ضواحي لوس أنجليس حيث يدافع والده عن ألوان ليكز، وسينضم صانع الالعاب الواعد في نهاية الموسم الحالي إلى إحدى الجامعات لمواصلة طريقه قبل الانتقال الى اللعب في الدوري الاميركي للمحترفين.

كان اللاعب الوحيد من بين 24 لاعباً شاباً تم اختيارهم دون أن يقوموا باختيار جامعتهم حتى الآن.

كما شارك بروني في مسابقة السلات الساحقة، حيث احتل المركز الثاني بعد محاولة ناجحة بالقفز فوق شقيقه الأصغر برايس.

© 2023 AFP