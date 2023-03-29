دوري "أن بي ايه": كوري ينعش آمال ووريرز

نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري يحتفل بتسجيله ثلاثية في سلة نيو أورليانز بيليكانز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 28 آذار/مارس 2023.

لوس انجليس (أ ف ب) – أنعش النجم ستيفن كوري آمال فريقه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية "البلاي أوف" عندما قاده إلى استعادة التوازن وقلب الطاولة على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز بالفوز عليه 120-109 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وسجل كوري 39 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، وأضاف البديل جوردان بول 21 نقطة وكلاي طومسون 17 نقطة، فصعد فريقهم الى المركز السادس في المنطقة الغربية على حساب مينيسوتا تمبروولفز الذي هزمه في عقر داره الاثنين 99-96.

وعانى ووريرز كثيرا في الشوط الأول حيث ضرب الضيوف بقوة بحسمهم الربعين الأول والثاني 36-25 و27-21 تواليا ووسعوا الفارق في إحدى فترات الشوط الى 20 نقطة.

ولم يخف مدرب ووريرز ستيف كير غضبه من لاعبين على مقاعد البدلاء وبدا أنه فعل الأمر ذاته في غرف الملابس لأن لاعبيه ظهروا بمستوى مختلف في الشوط الثاني بقيادة كوري الذي سجل ثلاث ثلاثيات في مدى 86 ثانية في نهاية الربع الثالث الذي كسبه فريقه 39-26.

ووجد أفضل هداف في الثلاثيات في التاريخ مساندة كبيرة من جوردان بول وجوناثان كامينغا (13 نقطة) اللذين سجلا 18 نقطة من أصل 20 للفريق في بداية الربع الأخير.

وحقق ووريرز فوزه الـ40 في 77 مباراة، فيما مني بيليكانز الذي كان براندون إنغرام أفضل مسجل في صفوفه برصيد 26 نقطة، بخسارته الاولى بعد خمس انتصارات متتالية والـ38 في 76 مباراة حتى الآن هذا الموسم، وبقي في المركز الثامن.

وفرط أوكلاهوما سيتي ثاندر في فرصة انتزاع المركز التاسع للمنطقة الغربية من لوس أنجليس ليكرز بخسارته امام ضيفه تشارلوت هورنتس الفاقد الأمل في المنافسة على بطاقات البلاي اول كونه يحتل المركز الرابع عشر قبل الاخير في المنطقة الشرقية 134-137.

وفرض بي جيه واشنطن نفسه نجما للمباراة وفريق هورنتس بتسجيله 43 نقطة، وأضاف ثيو ماليدون 19 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، فيما لم ينفع أوكلاهوما تألق الثلاثي إيسياه جو (33 نقطة) وجوش غيداي (31 نقطة و10 متابعات) وجايلن وليامس (31 نقطة).

وواصل ممفيس غريزليز ثاني المنطقة الغربية والضامن لتأهله الى البلاي أوف مع دنفر ناغتس المتصدر، انتصاراته المتتالية ورفعها إلى سبعة عندما تغلب على ضيفه أورلاندو ماجيك 113-108.

وفي غياب النجم جا مورانت المصاب في فخذه، كان ديسموند باين أفضل مسجل في صفوف غريزليز برصيد 31 نقطة.

© 2023 AFP