"أن بي آيه": كينغز إلى الأدوار الإقصائية وسفنتي سيكسرز يعمّق جراح مافريكس

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فشل السلوفيني لوكا دونتشيتش (إلى الميني) في قيادة فريقه دالاس مافريكس للفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 29 آذار/مارس 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – أنهى ساكرامنتو كينغز فترة انتظار هي الأطول في تاريخ دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين دامت 17 عاماً وتأهل إلى الأدوار الإقصائية بفوزه على بورتلاند ترايل بلايزرز 120-80 الأربعاء، فيما عمّق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جراح دالاس مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش بفوزه عليه 116-108.

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ولم يبلغ كينغز ثالث المنطقة الغربية الأدوار الإقصائية "البلاي أوف" منذ موسم 2005-2006، وهي أطول مدة في تاريخ الدوري، إلا ان فوزه على بورتلاند أنهى هذا الانتظار.

وتخطى 5 لاعبين في صفوف الفائز حاجز العشر نقاط، أبرزهم ماليك مونك مع 19 نقطة، وأضاف ديأيرون فوكس 18 وكيفن هورتر 17 واللاعب المبتدىء كيغن موراي 13، رافعاً عدد رمياته الثلاثية إلى 188 هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد لـ "روكي".

في المباراة الثانية، لعب الكاميروني جويل إمبيد (25 نقطة و9 متابعات) دوراً حاسماً في فوز سفنتي سيكسرز قبل 57 ثانية من صافرة النهاية، إذ بعدما سجل رميتين حاسمتين وضعتا فريقه في المقدمة، وقف في وجه محاولة أخيرة من دونتشيتش ليحول دون تسجيله سلة.

ورغم الخسارة، لم يبخل العملاق السلوفيني ابن الـ 24 عاماً بأي نقطة عرق فسجل 24 نقطة إلى 10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وأضاف كايري إرفينغ 23 نقطة.

وتضاءلت حظوظ مافريكس أكثر بحجز مقعد للملحق المؤهل إلى الأدوار الإقصائية بعد فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر صاحب المركز العاشر على ديترويت بيستونز بفارق نقطة 107-106، بفضل سلة قاتلة من جايلن وليامس (27 نقطة) عند صافرة النهاية.

وحقق لوس أنجليس ليكرز، قبل خمس مباريات من نهاية الموسم العادي، فوزاً ثميناً على شيكاغو بولز 121-110، بفضل نجمه أنتوني ديفيس (38 نقطة و10 متابعات)، وساهم ليبرون جيمس العائد إلى التشكيلة الأساسية بـ 25 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وعزز ليكرز مركزه الثامن في المنطقة الغربية بفوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة.

وأنهى يوتا جاز (الثاني عشر) سلسلة من 4 هزائم بفوزه على سان انتونيو سبيرز 128-117، بفضل تالين هورتون-تاكر (41 نقطة).

وفاز لوس أنجليس كليبرز من دون نجميه كواهي لينارد وبول جورج على ممفيس غريزليز 141-132 الذي مُني بخسارته الأولى في 8 مباريات.

في فينيكس، خاض كيفن دورانت مباراته الأولى أمام جماهير فريقه صنز بعد 3 أسابيع من تعرضه لالتواء في كاحله خلال فترة احماء.

وعلى الرغم من انه بدا أقل دقة كالمعتاد، إلا انه أنهى اللقاء مع 16 نقطة خلال الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 107-100.

وفي المنطقة الشرقية، فاز ميلووكي باكس المتصدر على إنديانا بايسرز 149-136.

وسجل جرو هوليداي 51 نقطة للفائز، فيما حقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو تريبل-دابل مع 38 نقطة و17 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وفي صراع المراكز الستة الأولى المؤهلة مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، اقترب نيويورك نيكس الخامس من حجز مركزه بفوزه على ميامي هيت السابع 101-92، فيما أسقط بروكلين نتس السادس منافسه هيوستن روكتس 123-114.

© 2023 AFP