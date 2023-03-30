البرلمان التركي يصّوت الخميس على طلب فنلندا الانضمام إلى الناتو

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صورة مؤرخة في 17 آذار/مارس 2023 للرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والفنلندي سولي نينيستو في القصر الرئاسي في أنقرة

انقرة (أ ف ب) – تصادق تركيا الخميس على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتصبح بذلك آخر دولة عضو في التحالف الدفاعي الغربي توافق على هذه الخطوة.

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وسيجري التصويت خلال جلسة برلمانية تبدأ عند الساعة 12,00 (11,00 بتوقيت غرينتش) وفقا لجدول الأعمال الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

ومصادقة البرلمان شبه مؤكدة بعدما أعطى الرئيس رجب طيب إردوغان الضوء الأخضر لانضمام فنلندا إلى الحلف في وقت سابق هذا الشهر، في قرار رحب به الناتو.

وقال إردوغان بعد اجتماع في أنقرة مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو وقتها "قررنا إطلاق عملية انضمام فنلندا إلى الناتو في برلماننا".

ويفترض أن يجري التصويت بدون قلق بعدما وافقت عليه اللجنة البرلمانية التركية للشؤون الخارجية الأسبوع الماضي.

وتركيا هي آخر دولة توافق على عضوية فنلندا بعد مصادقة البرلمان المجري الإثنين على ذلك.

وتتطلب عضوية فنلندا والسويد التي قدّمت بشكل مشترك العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الناتو.

وكان الرئيس الفنلندي أعرب عن "أمله" في المصادقة على عضوية بلاده في الناتو قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية المقررة في 14 أيار/مايو إذ يعلّق البرلمان التركي عمله قبل حوالى شهر من هذا الاقتراع.

وكانت تركيا ترفض منذ أيار/مايو 2022 المصادقة على طلبي ترشح كلّ من فنلندا والسويد لعضوية الحلف.

وتأخذ تركيا على السويد خصوصا إيواء ناشطين أكراد تعتبرهم "إرهابيين" ولا سيما من مؤيدي حزب العمال الكردستاني، وإن أقر إردوغان "بالإجراءات الملموسة" التي اتخذتها هلسنكي في الأشهر الأخيرة.

تهديدات من الكرملين

وتتشارك فنلندا التي أرغمتها موسكو على الحياد بعد حربها مع الاتحاد السوفياتي خلال الحرب العالمية الثانية، أطول حدود أوروبية مع روسيا بطول 1340 كيلومترا، بعد أوكرانيا.

وشدّد الكرملين الذي بدا في البداية أنه يقلل من أهمية ترشح فنلندا والسويد، لهجته في الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت السويد الأربعاء أنها ستستدعي السفير الروسي في ستوكهولم بعد تصريحاته التي هدد فيها الدولة الاسكندنافية وفنلندا بأنهما ستصبحان فور انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي من "الأهداف المشروعة" لعمليات تنفذها موسكو، بما في ذلك "عسكرية".

وكان بوتين قد أعلن السبت أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس التي يرأسها ألكسندر لوكاشنكو، الزعيم الاستبدادي الذي يعد أحد أقرب حلفاء بوتين، والواقعة عند أبواب الاتحاد الأوروبي.

وضع أكثر حساسية للسويد

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "الأمر الأكثر أهمية هو أن تصبح كل من فنلندا والسويد عضوين في الناتو سريعا، وليس أن تنضمّا في الوقت نفسه بالضبط".

والوضع أكثر حساسية بالنسبة إلى السويد التي لا تزال تواجه اعتراضات من أنقرة.

وقال إردوغان منتصف الشهر الماضي "لم تتخذ السويد أي إجراء إيجابي في ما يتعلق بلائحة الإرهابيين"، مشيرا إلى أكثر من 120 طلب تسليم قدمتها أنقرة.

وأدى حرق مصحف على يد متطرف في العاصمة السويدية في كانون الثاني/يناير إلى تعليق المحادثات بين أنقرة وهلسنكي وستوكهولم.

وكان الرئيس التركي لمّح إلى أن تركيا مستعدة للمصادقة على عضوية فنلندا بشكل منفصل، فيما كان يأمل البلدان في الانضمام إلى التحالف في الوقت نفسه.

ورغم ذلك، ما زالت ستوكهولم تأمل في استكمال انضمامها إلى الحلف قبل قمة الناتو المقبلة المقررة في تموز/يوليو في فيلنيوس في ليتوانيا.

© 2023 AFP