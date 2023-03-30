البطل الأولمبي بيتي يغيب عن بطولة بريطانيا للسباحة بسبب مشاكل نفسية

© أندي بيوكانان / ا ف ب

لندن (أ ف ب) – سيغيب حامل ثلاث ذهبيات أولمبية آدم بيتي عن بطولة بريطانيا للسباحة، بسبب معاناته من مشاكل نفسية بحسب ما كشف في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال بيتي البالغ من العمر 28 عاما بأنه "لم يعد يستمتع بالرياضة" كما كان يفعل في السابق، لكنه لا يزال يخطط للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس عام 2024.

ونشر بيتي في حسابه على انستغرام "قلة من الناس يفهمون ما هي آثار تحقيق الانتصارات والنجاحات على الفرد من الناحية النفسية. لا أحد يفهم مدى الضغوطات التي يتعرض لها الأفراد من أجل تحقيق الفوز مرارا وتكرارا".

وتابع "كما يعلم بعض الناس، بأني عانيت من مشاكل نفسية في السنوات الأخيرة وأعتقد بأنه من المهم جدا ان اكون صريحا في ما يتعلق بهذه النقطة".

وأوضح "أنا متعب، لم أعد أنا نفسي ولا استمتع بالرياضة كما فعلت في العقد الأخير".

وعانى بيتي من خيبة أمل عندما تعرض لكسر في قدمه خلال إحدى الحصص التدريبية لكنه نجح في التعافي والمشاركة في دورة الكومنولث التي أقيمت في مدينة برمنغهام الصيف الماضي. تلقى هزيمته الأولى على مدى 8 سنوات في سباق 100 م ظهرا وحل رابعا لكنه عوض من خلال احراز ذهبية سباق 50 م بعدها بـ48 ساعة.

ويحمل بيتي ايضا ذهبية سباق 100 م ظهرا في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.

وكشف بيتي "في الوقت الذي أتابع فيه تدريباتي، قررت عدم المشاركة في بطولة بريطانيا للسباحة الشهر المقبل. الهدف هو تقديم أفضل مستوى لي في دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024".

وختم "هذه الرياضة منحتني كل شيء وأتطلع قدما لايجاد الحب الذي أكنه لها مجددا".

© 2023 AFP