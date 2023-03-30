البيرو تستدعي سفيرها لدى كولومبيا بصورة نهائية

© كريس بورونكل / ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في 8 آب/أغسطس 2017 من أمام قصر توري تاغلي بالاس في ليما، مقر وزارة الخارجية البيروفية

ليما (أ ف ب) – أعلنت البيرو الأربعاء أنها "سحبت بصورة نهائية" سفيرها لدى كولومبيا، متّهمة بوغوتا بالتدخل في شؤونها الداخلية بعد شهر من استدعاء سفيرها لدى المكسيك للأسباب نفسها.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت وزارة الخارجية البيروفية في بيان إن هذه الخطوة جاءت بعد "تدخل متكرر والآراء الهجومية" للرئيس الكولومبي اليساري غوستافو بيترو حول الأزمة السياسية التي تمر بها البيرو بعد إطاحة الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وسجنه في كانون الأول/ديسمبر.

وأضافت الوزارة أن هذه التصريحات "أدت إلى تدهور خطير في العلاقة التاريخية للصداقة والتعاون والاحترام المتبادل التي كانت قائمة بين البيرو وكولومبيا".

وخلال القمة الإيبيرية-الأميركية التي عقدت الأسبوع الماضي في جمهورية الدومينيكان، أعرب بيترو عن أسفه لعدم حضور كاستيو، قائلا إنه "يجب أن يكون هنا (لكنه) في السجن... لقد أطاحوه بانقلاب".

وردّت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا خيرفاسي خلال القمة "إذا لم يكن بيدرو كاستيو هنا فذلك لأنه قام بانقلاب".

ويقبع كاستيو (53 عاما) خلف القضبان منذ 7 كانون الأول/ديسمبر بعد توقيفه لمحاولته حل البرلمان والحكم بموجب مرسوم.

وكان الزعيم اليساري يحاول تفادي تصويت ثالث في الكونغرس لعزله بتهمة الفساد.

وأثارت إطاحته احتجاجات حاشدة على مستوى البلاد خلّفت 54 قتيلا على الأقل وحوالى 600 جريح في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وطالب المتظاهرون باستقالة خلف كاستيو، نائبته السابقة دينا بولوارتي، وإجراء انتخابات فورية ووضع دستور جديد وحل البرلمان.

واستدعت بولوارتي سفير البيرو لدى كولومبيا للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر للتشاور، فيما أعلن الكونغرس البيروفي في شباط/فبراير بيترو شخصا غير مرغوب فيه.

في 25 شباط/فبراير، أعلنت كذلك سحب سفير البيرو لدى المكسيك بصورة نهائية قائلة إن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور انتهك أيضا مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ووصف لوبيز أوبرادور مرارا إطاحة كاستيو بأنها "غير قانونية".

© 2023 AFP