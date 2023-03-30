بايدن ونظيره الأرجنتيني يؤكدان "التكامل الاقتصادي" بين بلديهما

© جيم واتسون / ا ف ب

الرئيس الأميركي جو بايدن (يمين) مستقبلا نظيره الأرجنتيني ألبيرتو فيرنانديز في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض في 29 آذار/مارس 2023

واشنطن (أ ف ب) – رحب الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء ب"فرصة هائلة" لزيادة التكامل الاقتصادي مع الأرجنتين، وذلك لدى استقباله رئيس الدولة الأميركية الجنوبية ألبيرتو فيرنانديز في البيت الأبيض.

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وقال بايدن جالسا إلى جانب نظيره الأرجنتيني في المكتب البيضوي "هذا اللقاء فرصة للتأكيد أن لا شيء يتجاوز قدرتنا على تحقيقه إذا عملنا سويا".

ويدخل البلدان "القرن التالي من شراكتنا" بعد 200 عام من العلاقات الدبلوماسية على ما أضاف بايدن، لافتا إلى "فرصة هائلة لزيادة تكاملنا الاقتصادي".

وأشار إلى أن زيارة فيرنانديز كانت مقررة الصيف الماضي لكنها ألغيت إثر إصابته بكوفيد.

وشكر الرئيس الأرجنتيني مضيفه على الدعم الأميركي في العلاقة بين بوينوس أيريس والهيئات الاقتصادية العالمية. وأعلن صندوق النقد الدولي أخيرا اتفاقا جديدا من الأرجنتين مهد الطريق أمام صرف 5,2 مليارات دولار.

وشدد فيرنانديز على رغبة بلاده في التعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة التغير المناخي قائلا إن الأرجنتين تواجه أسوأ جفاف في تاريخها.

وأبدى أمام الصحافيين في وقت لاحق "ارتياحه" للزيارة و"ثقته في أن الأبواب فتحت أمام تعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة".

ويسعى بايدن لتقوية العلاقة مع دولة أميركية جنوبية في وقت تحاول بكين تعزيز نفوذها في أميركا اللاتينية.

وقال فيرنانديز إن محادثاته مع بايدن لم تتناول مسألة الصين لكنه لم يحدد ما إذا تم التطرق إليها خلال محادثات أوسع بين الوفد الأرجنتيني والفريق الأميركي.

© 2023 AFP