بطولة فرنسا: الإصابة قد تبعد المغربي أوناحي "حتى نهاية الموسم"

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لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي (يسار) خلال مباراة بلاده الودية مع البرازيل في طنجة في 25 آذار/مارس 2023

مرسيليا (أ ف ب) – كشف الكرواتي إيغور تودور، مدرب فريق مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، الخميس أن لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي "من المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم"، بسبب إصابة في القدم.

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قال تودور خلال مؤتمر صحافي "للأسف، هناك هذا النبأ السيئ. سيخضع لجراحة ومن المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم".

وتعرض أوناحي للاصابة مع المغرب في المباراة الودية التي فاز بها منتخب بلاده على البرازيل 2-1 السبت الماضي.

وفقًا صحيفة ليكيب وإذاعة راديو مونتي كارلو، فهو يعاني من كسر في إصبع قدمه.

قال تودور "إنها أخبار سيئة أولاً بالنسبة له، ولكن بالنسبة لنا جميعًا أيضًا. كنا نأمل أن نحصل على مساهمته في نهاية الموسم. لقد قدم نصف ساعة جيدة في المباراة الأخيرة ضد رينس. للأسف، الأمر على هذا النحو".

تألق أوناحي في مونديال قطر 2022 عندما ساهم في قيادة بلاده الى نصف النهائي في إنجاز إفريقي وعربي، لينتقل الى مرسيليا مطلع العام في سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من أنجيه.

© 2023 AFP