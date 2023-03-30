جائزة استراليا الكبرى: هاميلتون يؤكد بقاءه مع مرسيدس "حتى آخر أيامي"

© مارتن كيب / ا ف ب

ملبورن (أ ف ب) – نفى سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في فورمولا واحد نفياً قاطعاً امكانية ترك فريقه، مؤكداً رغبته في البقاء معه "حتى آخر أيامي".

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وأدت البداية المخيبة لهاميلتون هذا الموسم حيث احتل المركز الخامس في سباقي البحرين والسعودية الى كلام عن امكانية انتقاله الى فريق جديد، لكنه دحض هذه الشائعات تماماً.

وقال هاميلتون (38 عاماً) في مؤتمر صحافي عشية انطلاق التجارب في جائزة استراليا الكبرى "أشعر بأحاسيس مدهشة (حول المستقبل)، استمر في الشعور بأني في منزلي، بين عائلتي. أرى نفسي مع مرسيدس حتى آخر أيامي".

وكشف "إذا نظرتم الى الأساطير، فإن السير سترلينغ موس بقي مع مرسيدس حتى آخر أيامه، وحلمي هو القيام بذلك. ما أعنيه بأني حققت هذا الحلم ويبقى ان يستمر مواصلة البناء مع هذه الماركة".

وخاض هاميلتون اول سباق له مدافعا عن ألوان مرسيدس في ملبورن عام 2013 ونجح في تحقيق 82 انتصاراً في صفوف الفريق، مقابل 77 انطلاقة من المركز الاول.

وتابع "أعتقد بالنسبة الي شخصياً، فطالما أواصل مساعدة الفريق، طالما إني أساهم في تطوير الفريق الى الأمام والمساهمة، أريد البقاء".

وختم "عندما اشعر بأني لا أستطيع القيام بذلك، يحين الوقت لشاب آخر لكي يأخذ مكاني، لكن لا زلت أشعر بأني شاب وفي كامل لياقتي البدنية".

© 2023 AFP