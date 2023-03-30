دورة ميامي: مدفيديف إلى نصف النهائي أمام يوبانكس

© ماتيو ستوكمان / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر ا ف ب

تأهل الروسي دانيال مدفيديف إلى نصف نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة الخميس، بفوزه في ربع النهائي على الأميركي كريستوفر يوبانكس 6-3 و7-5.

Miami Gardens (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تأهل الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامساً عالمياً إلى نصف نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة الخميس، بفوزه في ربع النهائي على الأميركي كريستوفر يوبانكس 6-3 و7-5.

إعلان اقرأ المزيد

وهذه المرة الاولى التي يصل مدفيديف، وصيف إنديان ويلز منذ أيام، الى نصف نهائي دورة ميامي.

يلتقي تالياً مع مواطنه كارن خاتشانوف أو الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.

وكان يوبانكس البالغ 26 عاماً، يلعب في أول ربع نهائي في بطولات ماسترز الألف نقطة، بعدما تغلب على الفرنسيين أدريان مانارينو وغريغوار بارير، والكرواتي المصنف سابعاً عشر بورنا تشوريتش.

ولم يُظهر الأميركي البالغ طوله نحو مترين، أي علامات على توتر في أول شوطين على إرساله، لكنه لم يتمكن من الاستفادة من خمس نقاط لكسر الإرسال في شوط رابع مثير.

وتعطّل زخم يوباكس باستراحة لنصف ساعة جراء هطول الأمطار، فكسر مدفيديف إرساله بعد استئناف المباراة، ما سمح للروسي بالتقدم 4-3 قبل حسم المجموعة.

لكن يوبانكس لم يجعل الأمور أسهل لخصمه المصنف خامساً عالمياً. ففي الشوط السادس من المجموعة الثانية، حقق مدفيديف تقدماً كبيراً 4-2، لكن الأميركي أبقى على آماله وأنقذ نقطتي مباراة، لكن مدفيديف تمكّن في النهاية من تجنب مجموعة فاصلة.

© 2023 AFP