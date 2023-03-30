فورمولا واحد: فيرستابن لم يتعافَ كلياً من آلام في معدته

سائق ريد بول بطل العالم مرتين الهولندي ماكس فيرستابن (إلى اليمين) وسائق أستون مارتن الاسباني فرناندو ألونسو خلال المؤتمر الصحافي على هامش جائزة أستراليا الكبرى على حلبة ألبرت بارك في ملبورن في 30 آذار/مارس 2023

ملبورن (أ ف ب) – أقرّ بطل العالم في العامين الماضيين الهولندي ماكس فيرستابن انه لم يتعافَ كلياً من آلام في معدته شعر بها قبل أسبوعين، وذلك قبل انطلاق منافسات جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

إعلان اقرأ المزيد

قال سائق ريد بول البالغ 25 عاماً في مؤتمر صحافي الخميس انه كان يشعر بآلام شديدة قبل مغادرته إلى جدة في المملكة العربية السعودية لخوض غمار منافسات الجولة الثانية من الفئة الأولى، لدرجة انه "بالكاد كان يقوى على السير".

وأضاف "في منزلي، كنت مريضاً جداً ولم يكن بامكاني السير. عندما وصلت إلى (جدة)، اعتقدت أن المسألة باتت خلفي.. ولكن فور صعودي داخل السيارة لخوض الفترة الأولى من التجارب الحرة، وبعد لفة واحدة شعرت أني بحاجة إلى لفتين لكي أتمكن من التنفس بشكل طبيعي".

وأردف "جعلني ذلك أشعر بالانزعاج طوال نهاية الأسبوع. هو أحد أول السباقات حيث شعرت أني محدود من الناحية الجسدية وكان الأمر محبطاً للغاية".

وعلى الرغم من تحسّن وضعه، إلا أن السائق الهولندي سيرحّب بالتوقف لمدة 4 أسابيع مع نهاية جائزة أستراليا، حيث قال "قبل أسبوعين، لم أكن أتطلع إلى ذلك (التوقف) ولكن بعد ذلك كنت مريضاً جداً ويجب أن تسمح لي هذه الأسابيع بالتعافي واستعادة قدراتي 100 في المئة".

ويعتبر فيرستابن، متصدر ترتيب السائقين، أبرز المرشحين للفوز على حلبة ألبرت بارك الأحد، بعدما أحرز باكورة الجولات في البحرين وحلّ ثانياً في السعودية خلف زميله المكسيكي سيرخيو بيريس بعد انطلاقه من المركز الخامس عشر.

© 2023 AFP