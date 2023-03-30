مقتل 12 شخصا في حريق عبارة في الفيليبين

© Handout / خفر السواحل الفيليبيني/ا ف ب

صورة وزعتها قوة خفر السواحل الفيليبينية تظهر زورقا تابعا لها أثناء إخماده حريقا على متن عبارة، ليل 29 آذار/مارس 2023 قبالة جزيرة بالوك بالوك

مانيلا (أ ف ب) – لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم وأُنقذ 230 آخرون إثر حريق اندلع في عبارة بجنوب الفيليبين، على ما أعلنت السلطات الخميس.

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وكانت العبارة في طريقها من زامبوانغا في جزيرة ميندناو إلى جزيرة خولو بإقليم سولو عندما شب الحريق في ساعة متقدّمة الأربعاء، ما دفع بالركاب إلى القفز منها، وفق المسؤول عن إدارة الكوارث نيكسون ألونزو.

وتمكن عناصر الإنقاذ وخفر السواحل وصيادون من إنقاذ 195 راكبا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق بينما كانت العبارة قبالة جزيرة بالوك-بالوك في إقليم باسيلان.

وأصيب 14 شخصا بجروح ولا يزال سبعة في عداد المفقودين.

ورجح حاكم باسيلان جيم ساليمان ارتفاع عدد المفقودين لأن عدد الركاب تجاوز الرقم المسجل في قائمة الركاب.

وأكد "العثور على 12 جثة... ثلاثة منها لأطفال بينهم رضيع".

وأضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس "قد يكون هناك ركاب لم يتسجلوا في القائمة".

ولم تتضح بعد ملابسات الحريق.

وأظهرت صور نشرها خفر السواحل زورقا تابعا له وهو يرش الماء على العبارة المشتعلة فيما كان عناصره على متن مراكب أصغر حجما ينقذون الركاب من المياه في الظلام.

والفيليبين أرخبيل يضم أكثر من 7000 جزيرة. وتعاني البلاد رداءة نظام النقل البحري وكثيرا ما تكون عباراتها محملة بأكثر من طاقتها وعرضة للحوادث.

© 2023 AFP