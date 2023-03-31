إلغاء رخصة مصرف روسي في الإمارات وضع على لائحة عقوبات أميركية

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زوار في جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الاماراتية ابو ظبي، 3 ك1/ديسمبر 2017

دبي (أ ف ب) – أعلن مصرف الإمارات المركزي الجمعة أنه تقرر إلغاء رخصة فرع "بنك أم تي أس" الروسي في أبوظبي بعد إدراجه على لائحة عقوبات أميركية جديدة في شباط/فبراير.

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وقال المصرف في بيان إنه ستتم تصفية اعمال البنك الروسي "تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع".

وتابع أن القرار جاء "بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك أم تي أس الجديد ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف".

وأوضح أنه "خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط".

وأعلنت الولايات المتحدة رزمة عقوبات جديدة على روسيا الشهر الماضي، بعد عام تماما على بدء غزوها أوكرانيا، علما بأنها استهدفت أيضا وسطاء أوروبيين، وخصوصا في سويسرا.

وكان المصرف المركزي الإماراتي منح ترخيصا لبنك "ام تي اس" الروسي لفتح فرع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي العام الماضي.

وأدّى موقف الإمارات العربية المتحدة الداعي الى إنهاء الحرب على أوكرانيا من دون انتقاد روسيا العام الماضي، إلى جذب عدد كبير من الأثرياء الروس الهاربين من العقوبات المفروضة على بلادهم.

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