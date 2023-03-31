بطولة فرنسا: مرسيليا يفشل في تضييق الخناق على سان جرمان بتعادله مع مونبلييه

© نيكولا توكا / ا ف ب

لاعب خط وسط مرسيليا الفرنسي ماتيو غندوزي (إلى اليسار) يحتفل بهدفه من ركلة جزاء في مرمى مونبلييه مع زملائه خلال لقاء الفريقين على ملعب فيلودروم في مرسيليا، في 31 آذار/مارس 2023

مرسيليا (أ ف ب) – فشل مرسيليا في تضييق الخناق على باريس سان جرمان المتصدر بتعادله مع ضيفه مونبلييه 1-1 الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة 29 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

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ومع بدء السباق النهائي للفوز باللقب فشل مرسيليا الثاني في تقليص الفارق مع سان جرمان المتصدر إلى 4 نقاط، حيث اكتفى برفع رصيده إلى 60 نقطة مقابل 66 لنادي العاصمة الذي يستقبل على أرضه ليون الأحد في أبرز مباريات هذه الجولة.

كما تابع النادي الجنوبي اهدار النقاط على ملعبه "فيلودروم" للمباراة الخامسة توالياً في الدوري حيث حقق سلسلة من 3 تعادلات وهزيمتين.

ومنذ خسارته أمام سان جرمان نهاية شباط/فبراير صفر-3، حصد رجال المدرب الكرواتي إيغور تودور 8 نقاط من اصل 12 ممكنة، مع تعادل أمام ستراسبورغ 2-2 ومونبلييه وفوزين أمام رين 1-صفر ورينس 2-1.

وغاب عن صفوف مرسيليا لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي الذي اصيب خلال التوقف الدولي مع منتخب بلاده، حتى نهاية الموسم.

افتتح مونبلييه التسجيل بعد لعبة مشتركة بدأها التونسي وهبي الخزري لتصل الكرة إلى سيبي إلي واهي ومنه إلى أرنو نوردين الذي سدد أرضية خدعت الحارس (12)، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداية بداعي التسلل على ممرر الكرة ليعود ويحتكم إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" الذي اشار إلى صحة وضعية واهي.

وأدرك اصحاب الارض التعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح ماتيو غندوزي بعد لمسة يد داخل المنطقة على مدافع مونبلييه مامادو ساكو (44).

وبرغم تعثره، نجح مرسيليا في الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة أمام مونبلييه في مبارياته الثماني الاخيرة على أرضه في الدوري (4 انتصارات مقابل 4 تعادلات)، علماً أن خسارته الأخيرة تعود إلى 17 آب/أغسطس 2014 (صفر-2).

من ناحيته، يمر مونبلييه بفترة جيدة مع وصول المدرب ميشال دير زاكاريان حيث حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين أمام لنس 1-1 في 25 شباط/فبراير ومرسيليا في المراحل السبع الأخيرة.

بور-د ح

© 2023 AFP