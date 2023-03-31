جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن وألونسو يسيطران على التجارب الحرة

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن لحظة خروجه عن الحلبة في فترة التجارب الحرة لجائزة استراليا الكبرى في الفورمولا واحد في مبلورن في 31 آذار/مارس 2023.

ملبورن (أ ف ب) – فرض سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الأخيرين، وأستون مارتن المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو سيطرتها على التجارب الحرة لجائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، الجمعة على حلبة "ألبرت بارك" في ملبورن.

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وحقق فيرستابن، متصدر الترتيب العام، أسرع لفة في التجارب الحرة الأولى، فيما حسم ألونسو الفترة الثانية.

وسجل فيرستابن أسرع لفة من أصل 17 خاضها بزمن 1:18.790 دقيقة، الوحيد الذي نزل تحت حاجز دقيقة و19 ثانية، متقدما على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وسائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس، فيما جاء ألونسو رابعاً.

وحل سائقاً فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس في المركزين الخامس والسادس.

وفي الفترة الثانية، فرض ألونسو نفسه بكونه السائق الوحيد الذي نزل تحت حاجز دقيقة و19 ثانية على غرار فيرستابن في الأولى، وذلك عندما حقق 1:18.887 دقيقة أمام لوكلير وفيرستابن.

وحل ساينس رابعاً وبيريس سادساً وهاميلتون ثالثاً عشر.

وقال ألونسو: "من الواضح أن فترة ما بعد الظهر قد تأثرت بالأمطار، لذلك لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به غدًا" في إشارة الى فترة التجارب الثالثة.

وأضاف "نحتاج إلى معرفة المزيد عن الإطارات ووتيرة السيارة على المدى الطويل لأنه لم يكن هناك الكثير من الوقت لذلك اليوم. حتى الآن يبدو أن السيارة تتصرف بشكل جيد".

وشاطر فيرستابن رأي ألونسو بقوله "كان من الصعب معرفة كيف كانت السيارة اليوم بسبب المطر، سننظر الى البيانات الليلة ونرى ما يتعين علينا القيام به غدًا. يجب أن تكون الظروف أكثر وضوحًا لبقية عطلة نهاية الأسبوع، حتى نتمكن من التركيز على ذلك".

في المقابل، اعترف هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، قائلا "كان هذا الصباح جيدًا، لكن بعد ظهر هذا اليوم لم يكن كذلك".

وأضاف "لقد أجرينا بعض التغييرات بعد الفترة الاولى لم تنجح تمامًا وسنتطلع إلى ايجاد حلول مناسبة".

وهنا ترتيب التجارب الحرة الأولى:

1- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:18.790 (17 عدد اللفات)

2- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:19.223 (20)

3- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:19.293 (19)

4- فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:19.317 (23)

5- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:19.378 (16)

6- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:19.505 (20)

7- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:19.536 (16)

8- بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:19.646 (22)

9- جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:19.699 (23)

10- لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:19.766 (19)

11- ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:19.766 (21)

12- أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:19.777 (22)

13- نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:19.806 (19)

14- نيك دي فريس (هولندا/ألفاتاوري) 1:19.933 (25)

15- لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 1:20.074 (21)

16- استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:20.175 (20)

17- يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:20.399 (14)

18- فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو-فيراري) 1:20.419 (21)

19- دجو غوانيو (الصين/الفا روميو-فيراي) 1:20.569 (22)

20- كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:21.147 (17)

- وهنا ترتيب التجارب الحرة الثانية:

1- ألونسو 1:18.887 (13 عدد اللفات)

2- لوكلير 1:19.332 (10)

3- فيرستابن 1:19.502 (12)

4- راسل 1:19.672 (20)

5- ساينس 1:19.695 (12)

6- أوكون 1:19.725 (12)

7- بيريس 1:20.083 (15)

8- نوريس 1:20.176 (20)

9- هولكنبرغ 1:20.194 (19)

10- غاسلي 1:20.206 (12)

11- تسونودا 1:20.220 (18)

12- بوتاس 1:20.312 (22)

13- هاميلتون 1:20.323 (17)

14 بياستري 1:20.380 (24)

15- غوانيو 1:20.470 (22)

16- سترول 1:20.579 (15)

17- دي فريس 1:20.600 (8)

18- ألبون 1:21.182 (18)

19- ماغنوسن 1:21.266 (18)

© 2023 AFP