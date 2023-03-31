دورة ميامي: ألكاراس ومدفيديف إلى نصف النهائي وريباكينا الى النهائي

© ماتيو ستوكمان / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر ا ف ب

تأهل الروسي دانيال مدفيديف إلى نصف نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة الخميس، بفوزه في ربع النهائي على الأميركي كريستوفر يوبانكس 6-3 و7-5.

Miami Gardens (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس والروسي دانييل مدفيديف المصنفان أول وخامساً عالمياً تواليا إلى نصف نهائي دورة ميامي لماسترز الألف نقطة الخميس، بفوز الاول على الأميركي تايلور فريتز 6-4 و6-2، والثاني على الأميركي الآخر كريستوفر يوبانكس 6-3 و7-5 الخميس في ربع النهائي.

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في المباراة الاولى، واصل ألكاراس بنجاح حملة الدفاع عن لقبه بعد أسبوع على تتويجه بلقب دورة إنديان ويلز في سعيه الى تحقيق ثنائية نادرة حققها سبعة لاعبين فقط حتى الآن هم الاميركيون جيم كوريير ومايكل تشانغ وبيت سامبراس وأندريه أغاسي والتشيلي مارسيلو ريوس والسويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويرغب ألكاراس الذي استعاد صدارة التصنيف العالمي من ديوكوفيتش الاثنين قبل الماضي عقب تتويجه في كاليفورنيا، حيث يحتاج الى الاحتفاظ بلقبه في في فلوريدا.

واحتاج ألكاراس (19 عاما) الى ساعة و19 دقيقة لحسم المواجهة الأولى أمام فريتز وبلوغ نصف النهائي حيث سيلاقي الإيطالي يانيك سينر الفائز على الفنلندي إميل روسوفيوري 6-3 و6-1.

وسيسعى سينر، وصيف بطل دورة ميامي عام 2021، إلى الثأر من ألكاراس الذي تغلب عليه في نصف نهائي دورة إنديان ويلز الاسبوع قبل الماضي.

وفي الثانية، تابع مدفيديف، وصيف الكاراس في إنديان ويلز، مشواره الناجح في الدورة وبلغ دور الاربعة فيها للمرة الأولى في مسيرته، فضرب موعدا مع مواطنه كارن خاتشانوف الفائز على الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 6-3، 6-2.

فاز مدفيديف بـ22 مباراة من آخر 23، حقق خلالها ثلاثة ألقاب في روتردام والدوحة ودبي، قبل أن يسقط في كاليفورنيا الاسبوع الماضي امام الاسباني المصنف أول كارلوس ألكاراس.

قال بعد فوزه الخميس "لم أحظَ أبداً بمثل هذه البداية الجيدة للموسم. فزت بالعديد من المباريات والدورات. أنا سعيد حقاً".

وتابع "كنت خائباً في إنديان ويلز عندما انتهت سلسلتي (من الانتصارات) ولكن الشيء الوحيد الذي بإمكانك القيام به هو بدء سلسلة جديدة، وأنا سعيد أني نقلت الفورمة الجيدة إلى ميامي".

ويتفوق مدفيديف 3-1 في المواجهات المباشرة مع خاتشانوف، وخرج فائزاً من آخر لقاء جمعهما في ربع نهائي دورة أديلايد الاسترالية مطلع العام.

وكان يوبانكس البالغ 26 عاماً، يلعب في أول ربع نهائي في بطولات ماسترز الألف نقطة، بعدما تغلب على الفرنسيين أدريان مانارينو وغريغوار بارير، والكرواتي المصنف سابعاً عشر بورنا تشوريتش.

ولم يُظهر الأميركي البالغ طوله نحو مترين، أي علامات على توتر في أول شوطين على إرساله، لكنه لم يتمكن من الاستفادة من خمس نقاط لكسر الإرسال في شوط رابع مثير.

وتعطّل زخم يوباكس باستراحة لنصف ساعة جراء هطول الأمطار، فكسر مدفيديف إرساله بعد استئناف المباراة، ما سمح للروسي بالتقدم 4-3 قبل حسم المجموعة.

لكن يوبانكس لم يجعل الأمور أسهل لخصمه المصنف خامساً عالمياً. ففي الشوط السادس من المجموعة الثانية، حقق مدفيديف تقدماً كبيراً 4-2، لكن الأميركي أبقى على آماله وأنقذ نقطتي مباراة، لكن مدفيديف تمكّن في النهاية من تجنب مجموعة فاصلة.

ولدى السيدات، تابعت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السابعة عالميا مشوارها الرائع أيضا في الدورة وسعيها على غرار ألكاراس في تحقيق ثنائية إنديان ويلز وميامي عندما تغلبت على الاميركية جيسيلا بيغولا الثالثة 7-6 (7-3) و6-4.

وواجهت ريباكينا صمودا قويا من بيغولا في المجموعة الاولى حيث اضطرت الى حسمها بفضل الشوط الفاصل، قبل أن تقلب الطاولة على منافستها الأميركية في المجموعة الثانية عندما حولت تخلفها 2-4 الى فوز 6-4.

وتلتقي ريباكينا في المباراة النهائي مع التشيكية بترا كفيتوفا الثانية عشرة والتي حجزت بطاقتها الى دور الاربعة بفوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا 6-4 و3-6 و6-3، أو الرومانية سورانا سيرستيا التي فجرت المفاجأة الأربعاء بإقصائها البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا.

وتبحث كفيتوفا عن اللقب التاسع في دورات الألف، والأول منذ تتويجها بدورة مدريد قبل خمس سنوات.

© 2023 AFP