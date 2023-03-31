كييف: "لا تسامح" مع مرتكبي مجازر بوتشا في الذكرى الأولى لارتكابها

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بوتشا (أوكرانيا) (أ ف ب) – اعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة في الذكرى الاولى لانسحاب القوات الروسية من مدينة بوتشا إن بلاده "لن تتسامح" مع مرتكبي المجازر التي وقعت في هذه المدينة وصارت رمزا "للفظاعات" المنسوبة للجيش الروسي.

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وتوعد زيلينسكي قائلا "سنعاقب جميع المذنبين" بينما تجري التحضيرات لإحياء الذكرى الاولى للانسحاب الروسي.

وفي جنيف، دان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أوكرانيا التي قال إنها أصبحت "شائعة بصورة صادمة" بعد 13 شهرا على بدء الهجوم الروسي.

قال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان، في كل مكان في أوكرانيا "يواجه السكان معاناة وخسائر هائلة وحرمانا وتشريدا ودمارا" مشددًا أيضًا على الآثار المستمرة والعميقة للازمة على بقية العالم.

في 31 آذار/مارس 2022 انسحب الجيش الروسي من هذه المدينة وكل المنطقة الشمالية لكييف، بعد شهر من بدء الغزو بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين. بعد يومين من الانسحاب، تكشفت معالم المذبحة.

رأى مراسلو فرانس برس في بوتشا في 2 نيسان/أبريل سيارات متفحمة ومنازل مدمرة وخصوصا جثث عشرين رجلاً بملابس مدنية مبعثرة على مسافة مئات الأمتار وكان أحدهم مقيد اليدين.

صدمت هذه المشاهد العالم بأسره، ودانت كييف والغربيون الإعدامات التعسفية بحق مدنيين في ما وصفته بأنه جرائم حرب. ونفى الكرملين أي تورط له مؤكدا انها عملية مدبرة.

خلال زيارته للمدينة بعد يومين من اكتشاف ما حصل، دان الرئيس زيلينسكي الذي بدت عليه الصدمة "جرائم الحرب" التي قال إن "العالم سيعترف بها على أنها إبادة جماعية".

مذاك توقف جميع القادة الأجانب تقريبًا الذين زاروا أوكرانيا، في بوتشا.

وكان آخرهم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حيث أعرب الأسبوع الماضي عن "شعور قوي بالاستياء".

بعد مرور عام على تحرير بوتشا، لاحظ مراسلو فرانس برس الخميس بدء عملية إعادة الإعمار في هذه المدينة الهادئة الواقعة في الضواحي وكان يسكنها 37 ألف شخص قبل الحرب.

جثث في مقبرة بوتشا في اوكرانيا في السادس من نيسان/ابريل 2022 © RONALDO SCHEMIDT / ا ف ب/AFP/ارشيف

ينشغل عشرات الاخصائيين في مجال البناء وسط جرافات ومعدات بناء وشاحنات قلابة لإعادة تشييد المنازل والارصفة.

"يجب معاقبة الشر"

رغم بقاء المأساة راسخة في الأذهان، أقر سكان قابلتهم وكالة فرانس برس أن "الألم يتراجع لأن الحياة تستمر".

رغم انه لا يريد أن ينسى الضحايا الذين سقطوا، يؤكد الأسقف أندريي الذي يدير الكنيسة المحلية أنه من الضروري "ألا نعيش في الماضي بل في المستقبل".

وقال "يجب ألا ننتصر فقط ونلحق هزيمة بالمحتلين ... يجب محاكمة المجرمين ومعاقبة الشر".

اتهمت السلطات الأوكرانية القوات الروسية بارتكاب فظاعات بعد اكتشاف مئات الجثث في بوتشا ومدن أخرى ومئات القبور بالقرب من إيزيوم و"غرف تعذيب" في مدن تمت استعادتها بحسب كييف.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق فلاديمير بوتين في آذار/مارس بتهمة "ترحيل" آلاف الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.

كييف من جانبها، تصر على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن "جريمة العدوان" ضد أوكرانيا، لكن شكلها يثير اسئلة قانونية معقدة وترددًا.

تواصل روسيا نفي ارتكاب قواتها أي تجاوزات. والخميس نددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مرة أخرى بالتصريحات المتصلة ببوتشا ووصفتها بأنها "استفزاز فظ وخبيث" من جانب كييف.

© 2023 AFP