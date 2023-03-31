نحو 250 ألف مصلّ أدوا الصلاة في الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان (الأوقاف)

© حازم بدر / اف ب

فلسطينيون يؤدون الصلاة في الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة في 31 اذار/مارس 2023

القدس (أ ف ب) – اعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية أن نحو 250 الف مصل أدوا صلاة الظهر في ثاني جمعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة وسط تعزيزات للشرطة الاسرائيلية داخل المدينة وفي محيطها.

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وافاد مراسلو فرانس برس أن الصلاة انتهت بهدوء.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس التابعة للأردن "أدى نحو 250 الف مصل الجمعة الصلاة في المسجد الأقصى".

لكن الشرطة الإسرائيلية التي تنتشر عند مداخل الحرم القدسي قالت "إن أكثر من 100 ألف من المصلين تجمعوا هناك، أي ضعف عدد المصلين في الجمعة الثانية من رمضان العام الماضي".

واضافت "تم نشر أكثر من 2000 شرطي في أنحاء المدينة".

في الأسابيع الأخيرة، أعربت عدة قنصليات أجنبية عن قلقها حيال امكان وقوع أعمال عنف.

والمسجد الأقصى في صلب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

والمسجد الأقصى هو ثالث أقدس موقع في الإسلام، في حين يشير إليه اليهود على أنه "جبل الهيكل" ويعتبرونه أقدس الأماكن الدينية عندهم.

ويشهد المسجد بين الحين والآخر توترات بين المصلين والشرطة الإسرائيلية بسبب رفض الفلسطينيين دخول اليهود إليه والصلاة فيه، معتبرين هذه الخطوة استفزازاً لهم.

وقال جهاز كوغات التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية والذي يشرف على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية الجمعة، "إن أكثر من 70 ألف شخص عبروا المعابر العسكرية بين الضفة الغربية والقدس منذ ساعات الصباح لاداء صلاة الظهر".

ونشر وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ صورا على موقع "تويتر" تظهر حشدا من المصلين يتجمعون عند الحواجز الإسرائيلية، منتقدا "الإجراءات الصارمة والمهينة التي تتخذها قوات الاحتلال".

واعلن الجيش الاسرائيلي الجمعة إغلاق المعابر العسكرية بين الضفة الغربية واسرائيل والقدس الشرقية بمناسبة عيد الفصح اليهودي ابتداء من مساء الاربعاء.

وسيتمكن الفلسطينيون من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، من العبور الجمعة لأداء صلاة رمضان. لكن سيتعين على الفلسطينيين من قطاع غزة انتظار إعادة فتح معبر إيريز ليلة السبت الأحد.

وسيتم إغلاق المعابر مرة أخرى في 11 و12 نيسان/ابريل في نهاية عيد الفصح، وفقًا لبيان عسكري اوضح أنه سيتم السماح فقط بالعبور لأسباب إنسانية.

© 2023 AFP