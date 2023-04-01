أربعة قتلى على الأقل في إعصار في أركنسو وعواصف في إيلينوي

© لين هانكوك / صورة موزعة/اف ب

صورة من تسجيل فيديو قدمه لين هانكوك في 31 آذار/مارس لإعصار يضرب مدينة ليتل روك في ولاية اركنسو الاميركية

واشنطن (أ ف ب) – لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في إعصار قوي ضرب ولاية أركنسو (جنوب الولايات المتحدة) بينما أدى انهيار جزئي لمسرح في الشمال بسبب عواصف شديدة إلى مقتل شخص وجرح 28 آخرين، كما أعلنت السلطات الأميركية.

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في أركنسو، لقي شخصان مصرعهما في بلدة وين الصغيرة، كما ذكرت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز في مؤتمر صحافي أعلنت فيه حالة الطوارئ ونشر مئة من أفراد الحرس الوطني.

وكتبت هاكابي في تغريدة بعد ذلك أن "وسط اركنسو أصيب بأضرار جسيمة".

وفي مقاطعة بولاسكي حيث تقع عاصمة أركنسو ليتل روك، أكدت السلطات لوكالة فرانس برس مصرع شخص ثالث.

وقال فرانك سكوت ؤئيس بلدية ليتل روك للصحافيين إن "نحو ثلاثين شخصا نقلوا إلى مستشفيات" في المدينة.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من الأعاصير في بعض مناطق ولايات مجاورة مثل تينيسي وإلينوي وأيوا.

وأدى إعصارا إلى انقلاب سيارات واقتلاع أشجار ضخمة. وقالت لارا فارار الصحافية في واحدة من الصحف الاقتصادية المحلية في اتصال هاتفي مع فرانس برس إنها "صُدمت" بحجم الدمار في ليتل روك.

وأضافت أن "أسطح بعض المنازل دمرت بالكامل" ونشرت صورا لبيوت مدمرة وجدران انهارت جزئيا وأشجار على الأرض.

وتابعت أن "الحي مدمر بالكامل" مشيرة إلى ركام ممتد لنحو 500 متر.

حفلة موسيقية

في شمال البلاد في بلدة بلفيدير الصغيرة غرب شيكاغو في ولاية إلينوي، انهار جزء من سقف قاعة للحفلات الموسيقية بعد مرور عاصفة شديدة بينما كان الجمهور يشاهد عرضًا لفرقة لموسيقى الميتال، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وصرح شون شادل رئيس إطفاء بلفيدير أن شخصا واحدا لقي حتفه واصيب 28 آخرون بجروح بينهم خمسة تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بجروح خطيرة.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وصول أكثر من عشرين سيارة إسعاف إلى الموقع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمليات إجلاء جرحى على نقالات، بينما أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي ركاما وفجوة كبيرة في السقف.

وضرب الإعصار في أركنسو بعد ظهر الجمعة عددا من الأحياء في ليتل روك.

وحرم أكثر من 74 ألف شخص من الكهرباء في هذه الولاية، حسب الموقع المتخصص "باور-آوتيج يو اس".

ونقلت صحيفة محلية أن أحد المستشفيات إنه استقبل "عددا" من الأشخاص في حالة خطيرة.

والأعاصير ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة خصوصا في وسط البلاد وجنوبها.

وقبل أسبوع ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي متسببا بمقتل 25 شخصًا وأضرارا جسيمة بالممتلكات. وتفقد الرئيس جو بايدن الموقع الجمعة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، لقي نحو ثمانين شخصا مصرعهم بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.

© 2023 AFP