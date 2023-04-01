أوكرانيا تعتبر رئاسة روسيا لمجلس الأمن "صفعة في وجه المجتمع الدولي"

© يوكي إيوامورا / ا ف ب

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يغادر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 24 شباط/فبراير 2023

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – اعتبرت أوكرانيا أن تولي روسيا السبت رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر نيسان/ابريل يمثّل "صفعة في وجه المجتمع الدولي"، فيما وصفت دول غربية الأمر بأنه "كذبة نيسان" (ابريل).

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وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن "رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي صفعة في وجه المجتمع الدولي".

ودعا كوليبا عبر تويتر "الأعضاء الحاليين" للمجلس إلى "التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة".

وكان كوليبا قد وصف الخميس رئاسة روسيا للمجلس بـ"المزحة السيئة"، قائلا إن "روسيا اغتصبت مقعدها، وهي تشن حربا استعمارية، ورئيسها مجرم حرب مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة خطف أطفال".

لكن هذه الانتقادات لم تمنع موسكو من التأكيد أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيقود وفدها إلى الأمم المتحدة هذا الشهر خلفا لموزمبيق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين الخميس "الحدث الرئيسي الآخر للرئاسة الروسية هو المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس (الأمن) حول +تعددية أطراف فعّالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة+. وسيرأس هذا الاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

ولفتت زاخاروفا إلى أن لافروف يعتزم أيضا ترؤس جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 نيسان/أبريل.

"كذبة نيسان"

سرعان ما صدرت ردود فعل منتقدة من داعمي كييف الدبلوماسيين، ولا سيما الولايات المتحدة.

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار الخميس "نتوقع أن تواصل روسيا استخدام مقعدها لنشر معلومات مضللة ومحاولة تشتيت الانتباه عن محاولاتها لتبرير أفعالها في أوكرانيا وجرائم الحرب التي يرتكبها أفراد قواتها المسلحة".

وأضافت أن "دولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بصفاقة وتغزو جارتها لا مكان لها في مجلس الأمن".

كما اعتبرت دول البلطيق الثلاث الداعمة بشدة لأوكرانيا، أن تولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي هو "كذبة نيسان".

وقالت وزارة الخارجية الليتوانية ساخرة "يوم كذبة نيسان (ابريل) هو يوم مثالي" بالنسبة لروسيا، مضيفة أن "روسيا التي تشن حربا وحشية على أوكرانيا، يمكنها فقط قيادة +مجلس انعدام الأمن+".

وقالت البعثة الدبلوماسية الإستونية لدى الأمم المتحدة أنه من "المخزي والمهين" أن يقود مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة روسيا التي يترأسها فلاديمير بوتين وهو "مجرم حرب صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية".

من جانبها، تقول روسيا في الأمم المتحدة إنها تواجه "الغرب الجماعي" الذي منعها من التعامل مع دول العالم منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

تأتي الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي بعد أسبوع من إعلان فلاديمير بوتين رغبته في نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، حليفه الدبلوماسي الأوروبي الوحيد، ما يعزز مخاوف الغرب.

© 2023 AFP