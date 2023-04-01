بطولة فرنسا: لنس ينتزع المركز الثاني من مرسيليا واوكسير يتنفس الصعداء

مهاجم لنس الدولي البلجيكي لويس أوبندا يحتفل بهدف الفوز في مرمى رين (1-صفر) في الدوري الفرنسي في الاول من نيسان/أبريل 2023.

باريس (أ ف ب) – انتزع لنس المركز الثاني من مرسيليا عندما تغلب على مضيفه رين 1-صفر، فيما تنفس أوكسير الصعداء بفوز ثمين على ضيفه تروا بالنتيجة ذاتها السبت في في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

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في المباراة الاولى، فرض المهاجم الدولي البلجيكي لويس أوبيندا نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 31.

وهو الفوز الثالث تواليا للنس والسابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 60 نقطة بفارق الاهداف امام مرسيليا الذي سقط في فخ التعادل امام ضيفه مونبلييه 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

أما رين فمني بخسارته التاسعة هذا الموسم وبقي خامسا برصيد 50 نقطة تحت تهديد بالتراجع الى المركز السادس في حال فوز ليل (49 نقطة) على ضيفه لوريان الأحد.

وفي الثانية، يدين أوكسير بفوزه السادس هذا الموسم والأول بعد تعادلين وخسارة إلى مهاجم السنغالي مباي نيانغ الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 72.

وحسم أوكسير قمة القاع رافعا رصيده الى 26 نقطة وصعد الى المركز السادس عشر مؤقتا مبتعدا بفارق خمس نقاط عن تروا صاحب المركز الثامن عشر الذي يفرض على صاحبه خوض دور فاصل مع ثالث الدرجة الثانية.

وبات تروا الذي تجمد رصيده عند 21 نقطة بتعرضه للخسارة التاسعة في مبارياته الـ12 الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، مهددا بالتراجع الى المركز التاسع عشر في حال فوز أجاكسيو الذي يتساوى معه نقاطا على مضيفه كليرمون فيران الأحد.

ويعود الفوز الاخير لتروا في الدوري الى الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي عندما تغلب على مضيفه ستراسبورغ 3-2.

ويلعب الأحد أيضا نانت مع رينس، وأنجيه مع نيس، وبريست مع تولوز، وموناكو مع ستراسبورغ، وباريس سان جرمان مع ليون.

© 2023 AFP