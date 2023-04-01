دورة ميامي: كفيتوفا تحرز اللقب على حساب ريباكينا

التشيكية بترا كفيتوفا تصد احدى كرات منافستها الكازاخستانية ايلينا ريباكينا في نهائي دورة ميامي في الاول من نيسان/ابريل .2023

ميامي (أ ف ب) – تُوجت التشيكية بترا كفيتوفا بطلة لدورة ميامي للألف في كرة المضرب بفوزها على الكازاخستانية ايلينا ريباكينا 7-6 (16-14) و6-2 الاحد في المباراة النهائية.

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وهي المرة الاولى التي تحرز فيها كفيتوفا بطلة ويمبلدون عامي 2011 و2014 لقب هذه الدورة.

واللقب هو التاسع لكفيتوفا (33 عاما) في هذه الفئة من الدورات والأول لها منذ 5 سنوات لترفع عدد القابها الى 30 في 41 مباراة نهائية خاضتها. وبموجب هذا الفوز ستعود الى نادي اللاعبات العشر الأوليات في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات.

في المقابل، لم تنجح ريباكينا بطلة ويمبلدون الصيف الماضي في جمع الثنائية بعد تتويجها في دورة انديان ويلز قبل اسبوعين عندما تغلبت على البيلاروسية ارينا سابالينكا.

كانت النتيجة متقاربة في المجموعة الاولى حتى التعادل 4-4 عندما نجحت كفيتوفا في كسر ارسال الكازاخستانية لكن الاخيرة ردت التحية لتعادل الارقام ثم خاضت اللاعبتان شوطا فاصلا ماراتونيا استمر 20 دقيقة وانتهى بفوز التشيكية 16-14.

ونجحت كفيتوفا في كسر ارسال ريباكينا في مطلع المجموعة الثانية ودانت لها السيطرة وحسمت المباراة في صالحها.

نيب/ز ر/م م

© 2023 AFP