دوري "أن بي ايه": ديفيس المصاب يعزّز آمال ليكرز بالملحق

© ديفيد بيردينغ / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – عزّز لوس أنجليس ليكرز آماله بخوض الملحق المؤهل إلى الأدوار الاقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي ايه"، بفوزه الجمعة على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 123-111، شهد تألق نجمه أنتوني ديفيس رغم اصابته بكاحله.

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أظهر لاعبو ليكرز شخصية قوية بتعويض تأخرهم 13 نقطة في الربع الثالث، على غرار ديفيس العائد من غرف الملابس وهو يعرج، فانهى المباراة برصيد 38 نقطة و17 متابعة.

قال مدرب مينيسوتا كريس فينش "لقد ركلنا على مؤخراتنا بكل الطرق الممكنة".

بدوره، قال مدرب ليكرز دارفن هام "كل شيء يبدأ مع أيه دي (أنتوني ديفيس). لدينا فريق قادر على تغيير المواقف، لكننا بحاجة لقوة مركزية قادرة على القيادة... وفي هذه الحالة انه هو".

ولم يكن أسطورة الدوري ليبرون جيمس في يومه، فنجح في 7 محاولات من 19، منهياً المباراة برصيد 18 نقطة و10 متابعات.

ولدى الخاسر، ترك الفرنسي رودي غوبير زملاءه في الشوط الثاني مصاباً بركبته، بعد تسجيله 14 نقطة و11 متابعة.

واللافت ان رصيد ليكرز أصبح إيجابياً مع 39 فوزاً و38 خسارة، قبل أربع مباريات على انتهاء الدور المنتظم.

ارتقى الى المركز السابع في المنطقة الغربية، فيما تراجع مينيسوتا إلى التاسع.

بمقدوره حسابياً الوصول إلى المركز السادس، وبالتالي التأهل مباشرة إلى البلاي أوف. لكن اللحاق بغولدن ستايت ووريرز (41-37) حامل اللقب والفائز على سان أنتونيو سبيرز 130-115 بفضل الثنائي الضارب ستيفن كوري (33 نقطة) وكلاي تومسون (31) يبدو صعباً.

© 2023 AFP